L’Europa ha avuto un anno difficile. Ma sta migliorando, anche se cautamente.

L’indice Stoxx 600, che copre il 90% della capitalizzazione di mercato del mercato azionario europeo, è quasi del 20% in meno rispetto ai minimi dello scorso settembre. Ora è solo del 6% in meno rispetto a quando ha aperto il 2022, più o meno il picco di mercato.

Il 2022 ha portato brutte perdite agli investitori poiché la regione è stata colpita su più fronti. La Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, scatenando una crisi energetica e aggravando una spirale inflazionistica già in atto.

La BCE è passata a una politica monetaria restrittiva, costretta ad alzare i tassi per reprimere l’inflazione. Ovviamente, questo ha risucchiato liquidità dall’economia e di conseguenza i prezzi sono crollati, lo Stoxx 600 ha perso il 22% di valore nei primi nove mesi del anno.

L’inflazione si attenua e le borse europee salgono

Ma dopo nove mesi di sofferenza, i mercati hanno iniziato a riprendersi nel quarto trimestre del 2022. Non a caso, ciò ha coinciso con il picco dell’inflazione e l’ottimismo che il ciclo di rialzi potrebbe non durare quanto previsto in precedenza.

L’inflazione dell’Eurozona ha raggiunto il picco del 10,6% in ottobre e da allora è in calo.

Tuttavia, l’ultimo trimestre ha creato un po’ di confusione. Gli aumenti dei tassi di interesse possono attaccare l’inflazione, ma non sono privi di costi. Questa è proprio la base dell’economia, e il mondo sapeva che era una possibilità.

Quella possibilità è diventata realtà il mese scorso, quando le cose hanno iniziato a rompersi. In particolare il settore bancario, che ha vacillato dopo il crollo della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti. Il contagio si è diffuso oltre l’Atlantico tramite il Credit Suisse che è stato costretto a un matrimonio riparatore con la collega banca svizzera UBS.

“Le banche centrali sono intrappolate tra l’incudine e il martello”, hanno affermato gli analisti di Morningstar nel loro rapporto per l’Europe Equity Market Outlook nel secondo trimestre del 2023.

“Dati recenti nel Regno Unito (mostrano) che l’inflazione è di nuovo in aumento, costringendo le banche centrali ad accettare un certo livello di danni collaterali sotto forma di fallimenti aziendali, per raggiungere l’obiettivo di tenere sotto controllo l’inflazione”.

Lo dimostra l’aumento di 50 punti base della Banca centrale europea il 16 marzo”, hanno aggiunto.

Riassume il problema che le banche centrali devono affrontare attualmente. In verità, una volta hanno affrontato tutto l’anno: puntare su quella linea tra i tassi di rialzo abbastanza da ridurre l’inflazione, ma non tanto da innescare una recessione.

L’ambito “atterraggio morbido” rimane l’obiettivo, ma con l’inflazione così alta dagli anni ’70, questa è una grande sfida. E per coloro che sono ottimisti sul fatto che la bestia dell’inflazione sia stata uccisa, non dimentichiamo che negli Stati Uniti negli anni ’70 l’inflazione è scesa tre volte prima di salire ancora più in alto: un dato da tenere presente e da trattare con cautela da parte dei politici e degli investitori.

Cosa aspettarsi per il mercato azionario in Europa?

Eppure, mentre gli anni ’70 si presentano come un confronto interessante, oggi il mondo è piuttosto diverso rispetto a 50 anni fa.

Allora, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon abbandonò il Gold Standard, scatenando un’inflazione dilagante che portò i tassi di interesse a salire fino a quasi il 20%. Questo è ben lontano dai tassi del 5% che gli Stati Uniti stanno attualmente aggirando (e l’Europa è molto più indietro).

Poi c’è anche il fatto che il mondo sta emergendo da una pandemia che ha bloccato le economie come mai prima d’ora. È davvero un ambiente macroeconomico senza precedenti.

Siamo in uno strano punto del ciclo di mercato in cui le condizioni sono tutt’altro che perfette, inflazione persistente, tassi di interesse in aumento e consumatori a corto di liquidità, il che richiede agli investitori di guardare davvero oltre il breve termine e avere fiducia che l’economia stare meglio in 6-9 mesi Michael Field, stratega azionario europeo, Morningstar

Il commento riportato sopra di Field riassume la situazione. I mercati sono saliti negli ultimi sei mesi sulla base della fiducia che l’economia migliorerà davvero tra 6-9 mesi. Ma resta da vedere se questo persisterà anche in futuro.

“Il problema di questa situazione è che la fiducia necessaria per far andare avanti i mercati è precaria, e incidenti come quelli verificatisi nel settore bancario a marzo sono sufficienti a far pendere la bilancia verso il pessimismo”, Il campo aggiunge.

Questa è la paura. Ma con il mondo che sembra crollare intorno a noi, i mercati sono stati in grado di rimanere (ragionevolmente) a galla fino ad ora. La domanda da un miliardo di dollari è se può continuare così…