Il prezzo dell’argento (XAG/USD) ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane mentre l’indice del dollaro USA (DXY) scivola e l’oro si avvicina al suo massimo storico. Il metallo veniva scambiato a $ 24,70, che era ~ 24% sopra il livello più basso di marzo. Di conseguenza, anche il titolo iShares Silver Trust (SLV) è balzato al livello più alto dall’aprile dello scorso anno.

Correlazione argento e oro

Il motivo principale per cui il prezzo dell’argento è salito di recente è la sua stretta correlazione con l’oro e la relazione inversa con l’indice del dollaro USA. L’oro è balzato a un massimo di $ 2.040, che era di pochi punti al di sotto del suo massimo storico di $ 2.070.

Gli analisti citano questa performance alla continua domanda di oro mentre i paesi si muovono verso la sua sicurezza. Negli ultimi mesi, le banche centrali come quelle di Turchia, Russia e Kazakistan hanno tutte acquistato oro a causa delle preoccupazioni per il dollaro USA.

Un altro motivo è che ci sono segnali che la Federal Reserve stia per sospendere i suoi aumenti dei tassi di interesse. Come ho scritto prima, le banche centrali come la Reserve Bank of India, Australia e Canada hanno tutte sospeso i loro aumenti dei tassi di interesse.

Pertanto, la maggior parte degli analisti ritiene che la Fed aumenterà i tassi di interesse, che sono aumentati dello 0,25% nella riunione di maggio, per poi fare una pausa nelle sessioni successive. Questo è anche il messaggio lanciato dal mercato obbligazionario. Il rendimento del titolo a 10 anni è sceso al 3,36% mentre quello a 5 anni è sceso al 3,45%. Qualche settimana fa, questi rendimenti erano superiori al 4%.

Il prezzo dell’argento e l’ETF SLV tendono a reagire alle azioni della Federal Reserve. Nella maggior parte dei periodi, l’argento va bene quando la Fed sta allentando o quando prevede di allentare la politica. In questo periodo, l’indice del dollaro USA (DXY) tende a diminuire. L’indice è sceso da un massimo di $ 115 nel 2022 a un minimo di $ 101.

Analisi del prezzo delle azioni dell’ETF SLV

Grafico SLV di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo SLV ETF ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi giorni. È riuscito a superare l’importante livello di resistenza a 22,56$, il punto più alto di dicembre, gennaio e febbraio. Il titolo ha invalidato il modello double-top. Si è spostato al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del livello di ipercomprato.

Pertanto, è probabile che il prezzo delle azioni SLV continui a salire mentre i rialzisti mirano alla prossima resistenza chiave a $ 25, il punto più alto nel marzo dello scorso anno.