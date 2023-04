Mark Mahaney è ottimista sulle azioni Netflix nonostante le prospettive deludenti

Le azioni di Netflix Inc ( NASDAQ: NFLX ) sono crollate per prime, ma poi si sono riprese completamente in ore prolungate, anche se il gigante dello streaming ha emesso indicazioni deludenti per il trimestre in corso.

Ecco cosa si aspetta Netflix per il secondo trimestre

La società di mass media ora prevede una crescita annualizzata del 3,4% dei ricavi del secondo trimestre a 8,24 miliardi di dollari su 2,84 dollari di utili per azione. In confronto, gli analisti erano rispettivamente a $ 8,5 miliardi e $ 3,07 per azione.

I venti contrari valutari, ha aggiunto, si tradurranno anche in un calo di 100 punti base del margine operativo in questo trimestre. Ma niente di tutto ciò è stato sufficiente per rendere Mark Mahaney (Evercore ISI) meno ottimista sulle azioni Netflix.

La nostra ipotesi è che vedrai un picco nel tasso di abbandono man mano che verranno implementate [condivisione password] a livello globale. Ma col tempo si iscriveranno. Questo ci rende ottimisti su Netflix e la nostra stella polare è questa opportunità pubblicitaria che devono affrontare.

Da inizio anno, le azioni Netflix sono aumentate del 13% alla scrittura.

Mahaney afferma che la guida ai sottotitoli è rialzista

Nel suo primo trimestre finanziario, Netflix ha aggiunto 1,75 milioni di nuovi abbonati netti rispetto ai circa 2,25 milioni previsti.

A peggiorare le cose è stata la sua prospettiva per il secondo trimestre. La società quotata al Nasdaq prevede che gli aumenti netti pagati rimangano sequenzialmente piatti, ben al di sotto della previsione di consenso di 3,7 milioni. Ma su ” Closing Bell: Overtime ” della CNBC, Mahaney ha osservato:

Penso che la guida ai sottotitoli sia relativamente costruttiva. Il trimestre di giugno è sempre il più debole. Quindi, se riescono a mantenere aggiunte secondarie simili come hanno fatto nel trimestre di marzo nonostante l’abbandono relativo alla condivisione delle password, penso che sia modestamente rialzista.

Netflix ha confermato oggi che lancerà la “condivisione a pagamento” negli Stati Uniti questo trimestre.

Vale la pena comprare azioni Netflix?

Tra i lati positivi, Netflix ora vede almeno $ 3,5 miliardi di flusso di cassa gratuito quest’anno, secondo il comunicato stampa sugli utili. La sua guida precedente era di soli $ 3,0 miliardi. Discutendo ulteriormente della condivisione a pagamento e di un livello più economico supportato dalla pubblicità, Mahaney di Evercore ha aggiunto:

Netflix ha risolto il problema principale che ha dovuto affrontare per anni. Ha addebitato un prezzo premium. Questo li tira fuori da quello. Possono farlo aumentando l’ARPU. Lo vedi raramente. Ecco perché le persone compreranno qualsiasi grande debolezza del titolo.

La sua valutazione “outperform” sulle azioni Netflix è abbinata a un obiettivo di prezzo di $ 400 che suggerisce un rialzo di circa il 20% da qui.

Cifre notevoli nel rapporto sugli utili del primo trimestre di Netflix

Guadagnato $ 1,31 miliardi contro $ 1,60 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono passati da $ 3,53 a $ 2,88

I ricavi sono aumentati del 3,7% su base annua a 8,16 miliardi di dollari

Il consenso è stato di $ 2,86 per azione su $ 8,18 miliardi di entrate

Ha speso $ 400 milioni per riacquistare 1,2 milioni di azioni