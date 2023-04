Investimenti a lungo termine: l'S&P 500 scende ora nella top 10 del secolo scorso

Ieri ho pubblicato un articolo che esamina il dominio del mercato azionario statunitense dal grande crollo finanziario del 2008.

In questo periodo di 14 anni, l’ S&P 500 ha stravolto tutto prima di esso. Generando un rendimento del 358% dal 2009, gli investitori che hanno scommesso alla cieca sul più grande mercato azionario del mondo hanno goduto di enormi guadagni.

La tecnologia è esplosa, con l’emergere delle società FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google) che hanno spinto la coorte del Nasdaq a livelli vertiginosi, anche dopo il brutale ritiro dell’ultimo anno.

Ma in questo pezzo, voglio immergermi nell’S&P 500 su un periodo di tempo molto più lungo – 150 anni. Mentre si può sostenere (con merito) che ciò che è accaduto nel 1880 è irrilevante – la performance passata non è indicativa della performance futura, in particolare quella del 19° secolo – è comunque interessante tenere traccia di come si sono mossi i prezzi come parte di un campione molto più ampio.

Vale a dire, volevo vedere per quanto tempo gli investitori sono stati sommersi in passato da investimenti inopportuni nel mercato. Ho esaminato una versione di questa settimana scorsa, costruendo una simulazione di un investitore che è entrato nel mercato *proprio* al picco del mercato nel dicembre 2021. L’unica cosa era che quell’ipotetico investitore ha continuato a mantenere la media del costo in dollari da allora (avviso spoiler : ora sono in profitto).

Ma cosa s쳭e se sei davvero il peggior investitore possibile? E se investi esattamente al massimo del mercato e poi non investi mai più? In altre parole, quanto tempo può passare per un acquisto in borsa prima che tu riesca a recuperare i soldi?

L’S&P 500 sale in media

Innanzitutto, esaminiamo rapidamente lo storico dell’S&P 500 prima di rispondere alla domanda. Quello che segue è un grafico dell’indice non corretto per l’inflazione su una scala logaritmica. Come sappiamo, la tendenza a lungo termine è al rialzo, con molte oscillazioni lungo il percorso.

E quindi sappiamo da questo grafico che ci saranno periodi di tempo in cui i nostri acquisti saranno sott’acqua. Alla fine, tuttavia, il mercato li ha tirati su. La domanda è: quanto tempo ci è voluto?

Guardando i dati sui prezzi nel secolo scorso, ho raccolto i dieci periodi più lunghi tra i picchi del mercato azionario. Quello che segue è il risultato:

Un paio di cose qui. La prima è che, come sempre, la Grande Depressione degli anni ’20 spicca in modo lampante. Questa è stata un’orrenda contrazione economica e non c’è modo di aggirarla, ma la sconcertante sequenza temporale di 25 anni che ha impiegato il mercato per riprendere i livelli precedenti è fuorviante.

L’S&P 500 aprì nel settembre 1929 al prezzo di 31,3. Non è stato fino a 25 anni dopo, nel settembre 1954, che avrebbe raggiunto quel livello (sto guardando le cifre mensili).

Tuttavia, la Grande Depressione è stata un’era deflazionistica e questi numeri non sono corretti per l’inflazione. In effetti, è stata questa perniciosa deflazione che ha davvero messo in ginocchio gli Stati Uniti. Guardando l’IPC, l’indice dei prezzi del 1936 era inferiore del 18% rispetto al 1929 e, aggiustandosi per questo, gli investitori avrebbero ripreso quel picco del 1929. Certo, era ancora una linea temporale di sette anni, ma non proprio venticinque.

Tuttavia, questo è stato 100 anni fa. In tempi più recenti, i tre periodi sterili più lunghi sono stati:

Tuttavia, questo è stato 100 anni fa. In tempi più recenti, i tre periodi sterili più lunghi sono stati:

1973-1980

Gli anni ’70 sono stati un periodo terribile per gli investitori, con una serie di avvenimenti caotici. Dopo che Nixon abbandonò il gold standard nel 1971, gli Stati Uniti caddero in un lungo periodo di stagflazione: alta inflazione e crescita stagnante.

I tassi di interesse sono saliti a quasi il 20% per combattere la nefasta inflazione (e si pensava che il 5% fosse un male…) mentre un embargo petrolifero ha portato a una crisi energetica, e il decennio è stato un incubo per gli investitori.

Bolla del punto com

La bolla delle dot com ha schiacciato i mercati e solo nel 2007 i mercati hanno ripreso i massimi precedenti. Certo, non è durato molto…

Grande crollo finanziario

Il crollo del 2008 era comunemente noto come la peggiore crisi economica dagli anni ’20, e anche il mercato rifletteva questo. I prezzi sono crollati e hanno ripreso i picchi precedenti solo nel 2013, in mezzo a un periodo senza precedenti di tassi di interesse bassissimi e allentamento quantitativo, che si è concluso solo nel 2022.

Il mercato azionario ha toccato il fondo?

La domanda ora è: che dire del mercato attuale? Il grafico sopra mostra che il mercato azionario è ormai passato 16 mesi dal picco di dicembre 2021, il che significa che è entrato nei primi 10 periodi più lunghi.

Non che possiamo dedurre molte informazioni da questo. La bolla delle dot com e la GFC mostrano che solo di recente abbiamo assistito a periodi estremamente lunghi prima che i picchi precedenti venissero ripresi.

Ma la domanda è pertinente? Il mercato non è più scambiato al suo apice, quindi in un certo senso non dovremmo fare riferimento ai massimi precedenti. È qui che entriamo nel regno della media del costo in dollari. Lo scorso anno il mercato è sceso notevolmente, il che, in termini storici, ha sempre significato un buon momento per acquistare, ammesso che si disponga di un orizzonte temporale sufficientemente lungo.

Ma i dati presentano una parola di cautela e ribadiscono quanto pericolosa possa essere la volatilità del mercato azionario per un investitore. Se non hai il lusso di un orizzonte a lungo termine, tutto diventa molto più difficile. Chi può dire che il mercato non scenderà di un ulteriore 30% da qui e impiegherà un decennio per recuperare i massimi precedenti?

L’ho già detto un milione di volte, ma il mercato azionario è una macchina per la creazione di ricchezza a lungo termine. L’unico problema è che non sale in linea retta. Ecco perché la tolleranza al rischio e l’asset allocation sono di vitale importanza. Uno sguardo alle precedenti aree di declino dovrebbe martellare quella casa.