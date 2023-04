Ethridge di CIC: "L'alfabeto perderà questa guerra di chatbot"

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) ha appena annunciato l’intenzione di mettere insieme due dei suoi team di ricerca che lavorano sull’intelligenza artificiale per espandersi più rapidamente in quella che ultimamente è stata l’area più calda della tecnologia.

Google fonderà Brain con DeepMind

Giovedì, Google ha dichiarato che sta combinando “Brain” – il suo team di ricerca interno con DeepMind – una startup che ha acquistato nel 2014 per accelerare le sue ambizioni di intelligenza artificiale.

Tuttavia, Malcolm Ethridge di CIC Wealth rimane ribassista sul titolo. Parlando oggi con Scott Wapner della CNBC, ha detto:

Il mercato è d’accordo con me. Guarda il prezzo delle azioni Google oggi. Questo, immagino, doveva essere un annuncio monumentale e il mercato ha risposto con un grande, vecchio sbadiglio. Quindi, sono ancora un venditore.

Per l’anno, tuttavia, le azioni di Google sono aumentate del 20% alla scrittura. Sempre giovedì, Microsoft ha integrato la tecnologia ChatGPT in Viva, la sua piattaforma per l’esperienza dei dipendenti.

Cos’altro sappiamo su Google DeepMind

La nuova divisione che Alphabet Inc chiama Google DeepMind opererà sotto la guida di Demis Hassabis che ha co-fondato DeepMind.

Jeff Dean, il capo della ricerca di Google, assumerà il nuovo ruolo di capo scienziato. Su ” Closing Bell ” della CNBC, Ethridge ha aggiunto:

Il mercato sta confermando ciò che ero preoccupato per il fatto che Alphabet alla fine perderà questa guerra di chatbot. Semplicemente non vedo dove, come azionista di Alphabet, questa si rivelerà una scommessa vincente a breve termine.

La notizia arriva più di due mesi dopo il fallimento del Bard di Google nel suo primissimo giorno di lavoro. All’inizio di questa settimana, Samsung è stato segnalato considerando la possibilità di passare da Google a Bing come motore di ricerca predefinito sui suoi smartphone ( leggi di più ).