Il modello di prezzo delle azioni Shift4 Payments (FOUR) indica più dolore in vista

Il prezzo delle azioni Shift4 Payments ( NYSE: FOUR ) è sceso violentemente negli ultimi giorni mentre gli investitori si concentrano su un rapporto di vendita allo scoperto. Le azioni sono crollate a un minimo di $ 57,87, il livello più basso dal 28 febbraio. In tutto, le azioni sono crollate di oltre il 20% rispetto al massimo da inizio anno. È balzato di oltre il 17% quest’anno.

Blue Orca breve rapporto su Shift4 Payments

Il motivo principale del crollo di Shift4 Payments è un rapporto di vendita allo scoperto che denunciava diversi problemi importanti nell’azienda. L’argomento principale è che la società si propone come un’azienda fintech in rapida crescita mentre è un fornitore di PoS di vecchia scuola.

Inoltre, i venditori allo scoperto hanno notato che la società stava manipolando in modo aggressivo i propri dati finanziari nel tentativo di aumentare la propria performance. Hanno identificato le aree in cui la società ha acquisito distributori e manipolato i suoi flussi di cassa.

Inoltre, Blue Orca ha osservato che il CEO era coinvolto in attività discutibili intese ad aumentare il prezzo delle azioni. Per prima cosa, quando il prezzo delle azioni di Shift4 Payments è precipitato, ha affermato di essere pronto a privatizzare la società perché era molto sottovalutata. In realtà, secondo dati privilegiati, stava attivamente vendendo le azioni.

Il breve rapporto di Blue Orca su Shift4 Payments ha visto anche la partenza del suo Chief Financial Officer l’anno scorso quando alcuni analisti di Wall Street hanno messo in dubbio la società. In termini di governance aziendale debole, il rapporto ha messo in dubbio il motivo per cui la società ha avuto troppe transazioni con parti correlate, compresi i pagamenti alla compagnia di jet privati dell’amministratore delegato.

Credo che l’argomentazione di Blue Orca contro la società sia ben studiata e contenga molte rappresentazioni accurate. Questi problemi potrebbero influire sulla performance futura del titolo man mano che più detentori iniziano a vendere.

Vale la pena notare che altre società simili hanno recentemente ricevuto l’attenzione di venditori allo scoperto. A marzo Hindenburg Research ha preso di mira Block, la società madre di Square, come abbiamo scritto qui. E questa settimana, un altro rapporto ha preso di mira Nuvei, una società fintech canadese che fornisce soluzioni di pagamento a società di gioco d’azzardo e criptovalute.

Previsione del prezzo delle azioni di Shift4 Payments

Grafico SHIFT di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SHIFT è crollato negli ultimi giorni. In questo periodo, le azioni sono riuscite a scendere al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Il declino è avvenuto quando le due linee del modello a cuneo ascendente stavano per raggiungere un livello di confluenza.

Le azioni sono anche crollate sotto l’importante punto di resistenza a 66,55 dollari, il punto più alto nel maggio di quest’anno. Pertanto, a causa del modello a cuneo crescente e del rapporto sui venditori allo scoperto, è probabile che il titolo continui a scendere mentre i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a $ 50. Una mossa al di sopra del punto di resistenza a 66,50$ invaliderà la visione ribassista.