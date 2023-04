Previsione del prezzo di Metacade mentre MCADE va alle stelle

Il prezzo di Metacade è impazzito mentre gli investitori applaudono gli ultimi sviluppi nella rete e il potenziale per le criptovalute di gaming. Il token MCADE è salito al massimo storico di 0,0342$, che è stato molto più alto del suo minimo da inizio anno di 0,0091$. Ciò significa che i primi investitori hanno aumentato i loro rendimenti di oltre il 280%. La sua capitalizzazione di mercato è salita a oltre 38 milioni di dollari.

Perché le criptovalute si sono bloccate?

Il prezzo di Metacade ha sfidato la gravità negli ultimi giorni. Per prima cosa, la maggior parte delle criptovalute come Bitcoin, Binance Coin, Cardano e Solana sono crollate nelle ultime sessioni. Questo crollo ha portato la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute a oltre 1,2 trilioni di dollari.

Non è chiaro il motivo per cui le criptovalute sono diminuite drasticamente da mercoledì. Una probabile ragione è che le liquidazioni long sono aumentate bruscamente negli ultimi giorni. I dati di Coinglass mostrano che mercoledì le liquidazioni long di Bitcoin sono salite a oltre 70 milioni di dollari, con la maggior parte di queste liquidazioni che proveniva da Binance.

La liquidazione si verifica quando i broker e gli exchange sono costretti a chiudere le posizioni con leva finanziaria nel loro ecosistema per prevenire ulteriori perdite.

Un altro probabile motivo per cui i prezzi delle criptovalute sono scesi violentemente è che le banche rischiose come Western Alliance hanno riportato ottimi risultati. Western Alliance, considerata una delle società più rischiose, ha affermato che i depositi hanno iniziato a salire di recente. Aveva recuperato circa il 40% dei depositi persi durante il crollo della SVB.

La relativa sicurezza delle banche americane ha un’implicazione per il mercato poiché le criptovalute sembravano andare bene durante il crollo di SVB e Signature. All’epoca, la maggior parte degli investitori vedeva Bitcoin e l’oro come rifugi sicuri.

Inoltre, questa sicurezza offre alla Federal Reserve il margine di manovra per continuare ad aumentare i tassi di interesse nei prossimi mesi. Questo spiega perché l’indice del dollaro USA è balzato dal minimo della scorsa settimana di 100$ a 101,68$. Anche i rendimenti dei Treasury sono aumentati negli ultimi giorni.

Perché Metacade è salito alle stelle?

Metacade è andato nella direzione opposta rispetto alla maggior parte delle criptovalute. Questa divergenza, probabilmente, è dovuta al fatto che gli investitori ritengono che l’industria del gaming continuerà a crescere nei prossimi anni.

Per cominciare, Metacade è una piattaforma relativamente nuova che ha recentemente lanciato il suo token dopo una vendita di token di successo che ha visto gli sviluppatori raccogliere oltre 16 milioni di dollari. Abbiamo parlato della vendita di questo token qui. Gli sviluppatori stanno ora costruendo la piattaforma e cercando di aumentarne la popolarità creando partnership.

Metacade è balzato a causa dell’aumento del volume degli scambi con l’aumento della domanda. Data CMC mostra che il volume complessivo nelle ultime 24 ore è stato di oltre 733 milioni di dollari. La maggior parte di questi token viene scambiata in Uniswap, che è il DEX più grande al mondo.

L’altro motivo principale per cui il prezzo MCADE è in aumento è che il token sta guadagnando terreno tra gli scambi centralizzati. In una dichiarazione, gli sviluppatori hanno affermato che BitMart sarà il prossimo scambio a elencarlo. Questo elenco avverrà giovedì. Storicamente, le criptovalute tendono a salire notevolmente quando vengono quotate su un exchange importante.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

Gli sviluppatori stanno lavorando per ottenere più scambi che elenchino il token. Alcuni dei potenziali scambi che potrebbe elencare in seguito sono Huobi, MEXC, Binance e Crypto.com, tra gli altri.

Infine, il prezzo di Metacade è salito dopo che i creatori hanno annunciato di aver iniziato a lavorare sulla piattaforma di gioco stessa. Secondo il white paper di Metacade, il processo di sviluppo e test richiederà alcuni mesi prima che venga distribuito al pubblico.

Previsione dei prezzi di Metacade

Il grafico orario mostra che il prezzo MCADE si è consolidato negli ultimi giorni. In questo periodo, è rimasto al di sotto del massimo post-quotazione di 0,021$. Ora, il prezzo è salito alle stelle mentre gli investitori aspettano la prossima quotazione di Bitmart. Si è spostato al di sopra della media mobile a 25 periodi mentre il volume ha iniziato a salire.

Pertanto, mentre è prevista una maggiore volatilità, le prospettive generali sono rialziste. Questa volatilità potrebbe vederla ripetere il test del supporto a 0,021$ mentre completa il modello di rottura e ripetizione del test. Se ciò accade, il token inizierà probabilmente a rimbalzare nei prossimi giorni, poiché i venditori mirano al livello psicologico dello 0,050$.

Metacade è un buon investimento?

Al momento, è un po’ troppo presto per stabilire se MCADE sia un buon investimento a lungo termine. Il suo successo dipenderà da una serie di fattori, come le prestazioni dei suoi giochi. Tuttavia, sulla base di un calcolo del rischio e del rendimento, credo che i premi superino i rischi, come ho scritto in questo articolo.

Il rischio maggiore è dove Metacade crolla mentre la potenziale ricompensa è dove diventa un successo sfrenato in un settore che dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni. Inoltre, in futuro, Metacade, come altre monete, avrà una correlazione con Bitcoin. Pertanto, avrebbe senso allocare una piccola parte dei tuoi fondi in Metacade.