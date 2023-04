Previsioni del prezzo delle azioni Nio: il caso rialzista vs ribassista per l'EV

La trama si è appena infittita per Nio (NASDAQ: NIO) e altre società di veicoli elettrici. Il prezzo delle azioni Nio si aggira vicino al livello più basso dal 2020, il che significa che è crollato di oltre l’87% rispetto al punto più alto durante la pandemia.

Il caso del toro contro l’orso

Gli analisti sono indecisi sul prezzo delle azioni Nio considerando che negli ultimi mesi ha perso oltre il 90% del suo valore. Uno sguardo alle valutazioni più recenti mostra che solo una manciata di loro è entusiasta dell’azienda. Quelli di Deutsche Bank, Citigroup e Bank of America hanno una visione rialzista del titolo.

Questi analisti ritengono che l’attività di Nio continuerà ad andare bene a lungo termine man mano che guadagna quote di mercato in Cina. Citano anche il fatto che la Cina si è impegnata a passare completamente ai veicoli elettrici nei prossimi anni. In quanto tale, con il suo vantaggio di prima mossa, paragonano Nio alla prossima Tesla. Inoltre, i rialzisti sostengono che le azioni di Nio sono sottovalutate poiché vengono scambiate con un forte sconto rispetto a Tesla.

Ancora più importante, i numeri di consegna dell’azienda sono stati forti. Nel quarto trimestre, l’azienda ha consegnato un record di 40.052 veicoli, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente. Spera di aumentare presto le consegne nazionali e internazionali.

Più di recente, gli analisti di Mizuho, Morgan Stanley, JP Morgan e Barclays hanno deciso di declassare il titolo. Quelli di Morgan Stanley hanno tagliato la loro stima da $ 16 a $ 12. Gli analisti ribassisti citano la crescente concorrenza, in particolare da parte di BYD, XPeng e Li Auto.

Un altro catalizzatore ribassista è che gli analisti hanno continuato a declassare le loro metriche di entrate e redditività. le aspettative di entrate per quest’anno sono scese a $ 12,42 miliardi da oltre $ 15,5 miliardi di un anno fa. Allo stesso modo, le stime dell’EPS sono in calo, come mostrato di seguito.

Guadagni Tesla come catalizzatore negativo

Il principale caso ribassista per il prezzo delle azioni Nio sono i recenti risultati di Tesla di cui ho scritto qui . La società, che è il più grande attore nel settore dei veicoli elettrici, ha affermato che le sue metriche di entrate e redditività erano leggermente inferiori al previsto. Di conseguenza, lo stock è diminuito di oltre il 5% in orari prolungati.

Questi risultati indicano che altri titoli di veicoli elettrici potrebbero seguirlo al ribasso. In effetti, il prezzo delle azioni Nio è sceso di oltre l’1% nel pre-mercato. Anche i prezzi delle azioni Xpeng, Rivian e Lucid Motors sono diminuiti poiché queste società tendono a seguire le orme di Tesla.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nio

Grafico Nio di TradingView

Quindi, è sicuro acquistare azioni Nio ? Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo delle azioni Nio è stato sotto pressione negli ultimi mesi. Ora è vicino al livello più basso di quest’anno. Il titolo si è spostato al di sotto di tutte le medie mobili mentre l’Average True Range (ATR) ha continuato a scendere, segnalando che la volatilità è diminuita.

Nio ha anche formato un piccolo motivo a triangolo discendente. Pertanto, è probabile che il titolo subisca presto un breakout ribassista. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a $7. In quanto tale, nella battaglia tra tori e orsi, penso che gli orsi Nio prevarranno.