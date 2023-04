Indice Nifty 50 vs S&P 500, Nasdaq 100: un chiaro vincitore in 2 decenni

Qual è l’indice azionario più performante al mondo? La maggior parte delle persone citerebbe indici americani come il Nasdaq 100 e l’S&P 500 come i migliori performer. Certo, questi indici hanno fatto bene nel corso degli anni. Tuttavia, l’indice Nifty 50 è stato di gran lunga l’indice con le migliori prestazioni negli ultimi decenni.

Indice Nifty 50 rispetto ai colleghi americani

Contrariamente alla credenza popolare, l’India è stata una creatrice di ricchezza più grande di molti paesi, inclusi gli Stati Uniti. Come mostrato di seguito, l’indice Nifty 50 è aumentato del 1.493% dal 2000, rendendolo uno degli indici globali con le migliori prestazioni.

Al contrario, l’indice S&P 500 è balzato solo del 246% nello stesso periodo, mentre l’indice Nasdaq 100 è salito di circa il 700%. Ciò significa che gli investitori indiani hanno accresciuto la loro ricchezza a un ritmo più veloce di quelli negli Stati Uniti.

La stessa tendenza si è verificata negli ultimi anni. Negli ultimi 12 mesi l’indice Nifty 50 è balzato del 4% mentre gli indici Nasdaq 100 e S&P 500 sono ancora in area negativa.

Vale la pena notare che i rendimenti in dollari degli investitori indiani sono stati leggermente inferiori poiché la rupia indiana è scesa di circa l’87% da 2.000. Inoltre, storicamente, l’India ha avuto un tasso di inflazione più elevato rispetto agli Stati Uniti. La combinazione di un’inflazione più elevata e di una rupia indiana più debole significa che i rendimenti reali sono stati leggermente inferiori.

Aumentano i miliardari in India

L’India ha anche continuato a produrre miliardari negli ultimi anni mentre gli indici Nifty 50 e Sensex sono saliti alle stelle. Secondo Forbes, l’India ha 169 miliardari che valgono complessivamente 675 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno 735 miliardari mentre la Cina ha 562 miliardari.

Le azioni Indin hanno fatto bene poiché il paese ha attirato più capitali negli ultimi anni. Le migliori società dell’indice Nifty 50 negli ultimi 3 anni sono state Adani Enterprises, Tata Motors, JSW Steel, Tata Steel, Mahindra & Mahindra e Apollo Hospitals Enterprises. Tutte queste azioni sono aumentate di oltre il 225% in questo periodo.

Non è chiaro se le azioni indiane continueranno a sovraperformare le loro controparti globali. Un potenziale catalizzatore di questa crescita saranno gli investimenti diretti esteri in corso nel paese. Le aziende si stanno spostando dalla Cina all’India mentre aumentano le tensioni con gli Stati Uniti. Tuttavia, le recenti preoccupazioni sulle società di Adani potrebbero scoraggiare alcuni investimenti nelle società indiane. Come ho scritto qui , Hindenburg Research ha affermato che la società stava manipolando le sue azioni utilizzando società offshore.