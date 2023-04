Cos'è l'investimento in crediti di carbonio? Un'introduzione a ciò che guida questa nuova asset class

Il tema del cambiamento climatico sta diventando sempre più importante mentre il pianeta scricchiola sotto la crescente impronta dell’umanità. Anche per i mercati finanziari gli effetti sono in aumento; l’impatto degli investimenti ESG si sta espandendo, lo adori o lo odi, mentre l’Inflation Reduction Act (IRA) dell’amministrazione Biden del 2022 è probabilmente l’atto legislativo sul clima degli Stati Uniti con il maggior impatto di sempre.

Eppure, nonostante tutto ciò, gli ultimi due anni hanno portato anche alcuni sviluppi preoccupanti per coloro che sono preoccupati per il cambiamento climatico. Il mercato dell’energia è esploso lo scorso anno, con le prime cinque compagnie petrolifere che hanno infranto i record. Il quintetto ha incassato quasi 200 miliardi di dollari di profitti, o 22,4 milioni di dollari l’ora, poiché i prezzi dell’energia sono saliti vertiginosamente durante la guerra in Ucraina.

Getta in un’economia mondiale che emerge da una pandemia irripetibile (si spera) e la domanda di combustibili fossili è aumentata. Tutto ciò fornisce uno sfondo intrigante per gli investimenti in crediti di carbonio, una classe di attività emergente che sta iniziando a ottenere una copertura più diffusa.

Il protocollo di Kyoto del 1997 e l’accordo di Parigi del 2015 hanno implementato obiettivi e regolamenti concordati a livello internazionale sulle emissioni di carbonio. Il lato sociale di questo è ben coperto, ma uno sviluppo affascinante è stato l’emergere di un mercato per le stesse emissioni di carbonio, che in un certo senso sono state trasformate in una merce, proprio come l’elemento sottostante stesso.

Questo perché i crediti di carbonio (così come le compensazioni di carbonio) possono ora essere acquistati e venduti sul mercato. Pertanto, i crediti di carbonio sono una soluzione basata sul mercato per l’impatto pernicioso delle emissioni sul nostro pianeta. Un altro modo di vedere la questione: un credito di carbonio è il prezzo concordato dal mercato per l’impatto futuro di una tonnellata di emissioni di carbonio sul pianeta.

In che modo il mercato valuta i crediti di carbonio?

I mercati dei crediti di carbonio stanno ancora trovando il loro livello. Questo per una serie di motivi, ma nessuno più del semplice fatto che è immensamente difficile quantificare il danno che una specifica quantità di carbonio causerà al pianeta lungo la linea.

Ma volevo approfondire e analizzare come si sono mossi i prezzi, nonostante avessi solo un breve periodo di dati con cui lavorare per questa asset class. E come vedremo tra poco, non è così semplice come un’ipotesi cieca che il prezzo dei crediti aumenterà man mano che le autorità di regolamentazione ridurranno il limite per le emissioni in futuro.

Possiamo esaminare gli ETF per avere una buona idea di come si è mosso il mercato. L’ETF KraneShares Global Carbon Strategy (KRBN) traccia un benchmark dei contratti future su crediti di carbonio più scambiati (da Europa e Nord America). Il grafico sottostante mostra come si è comportato durante il 2021 e il 2022, che ho tracciato rispetto all’S&P 500 per prospettiva. Come descritto in precedenza, questo è stato ovviamente un periodo particolarmente volatile per l’energia, così come per i mercati nel loro complesso.

Evidentemente gli investitori in crediti di carbonio se la sono cavata bene, soprattutto alla fine del 2021 (la domanda di energia è aumentata, sostenuta da un rigido inverno in Europa). Ma come ho accennato in precedenza, questo non è un mercato così efficiente come molte asset class consolidate. Vediamola in questo modo: se il prezzo dei combustibili fossili scende, il consumo dovrebbe aumentare e quindi anche il prezzo dei crediti di carbonio dovrebbe aumentare di conseguenza. Dovremmo vedere una relazione inversa molto forte, giusto?

Bene, questo non è ciò che è accaduto fino ad oggi. Ho usato il prezzo del carbone come proxy per il costo delle emissioni nel grafico seguente (non ideale ma è indicativo), regredendolo rispetto al Carbon ETF menzionato prima per illustrare la relazione. Perdona il crimine degli assi, ma dimostra che sebbene esista certamente una correlazione, non è così stretta come ci si potrebbe aspettare (anche la volatilità del carbone è su un livello completamente diverso).

O forse tracciare direttamente la correlazione è più illustrativo. Senza tradire troppo il mio amore per le correlazioni e la matematica, ci sono un sacco di misure diverse che si potrebbero usare qui (ho tracciato il Pearson 60-Day su base continuativa qui). Quanto segue mostra che mentre la correlazione risiede ragionevolmente vicino a -1 per gran parte del periodo analizzato, ci sono anche deviazioni significative.

Chiaramente, ci sono altri fattori in gioco oltre al prezzo dei combustibili fossili. Mentre si può fantasticare su uno scenario in cui il prezzo dei crediti di carbonio aumenta con l’aumentare del costo dell’inquinamento, molto probabilmente a causa di azioni di regolamentazione, non è così. I dati mostrano chiaramente che c’è qualcos’altro che guida l’azione dei prezzi dei crediti di carbonio.

Madeline Hume, Senior Research Analyst di Morningstar, lo scorso settembre ha messo insieme un eccellente rapporto di ricerca sull’asset class e ha incontrato anche questo indovinello.

I beta – che considerano il livello e la direzione dei rapporti di rendimento – dell’indice S&P GSCI Carbon Emissions Allowance, esclusivamente europeo, scendono generalmente al di sotto di 0,5 rispetto ai mercati delle materie prime che abbiamo esaminato. Questo perché per periodi consecutivi di sei mesi negli ultimi cinque anni, i crediti di carbonio dell’UE si sono effettivamente spostati con i prezzi dell’energia con la stessa frequenza con cui si sono mossi contro di essi Madeline Hume, Senior Research Analyst di Morningstar

Mentre il rapporto di Morningstar era chiaramente più approfondito in quanto si concentrava su una serie di materie prime piuttosto che solo sulla mia rapida mappatura della correlazione con il carbone, la conclusione è la stessa. Il prezzo dei crediti di carbonio non sta convergendo al costo dell’inquinamento quanto dovrebbe essere, almeno dal punto di vista di un regolatore.

Ciò è dovuto principalmente alle mani pesanti della conformità e alle politiche in continua evoluzione. I governi hanno voce in capitolo sull’offerta, mentre la riduzione delle emissioni e l’aderenza agli obiettivi internazionali variano enormemente da paese a paese (l’UE è l’animale domestico dell’insegnante qui, ma altre regioni sono state molto meno diligenti).

Anche le stesse autorità di regolamentazione possono influire sulle cose cambiando le società che rientrano nel limite. Ricorda, le autorità di regolamentazione stabiliscono quali aziende sono tenute a rientrare in questi limiti di emissioni, il che ha un impatto chiave sul mercato dei crediti.

Quindi, non è così semplice come dire “ il prezzo dei crediti di carbonio deve aumentare perché i regolatori devono aumentare il costo delle emissioni per raggiungere gli obiettivi climatici”. Questo può avere un senso concettuale, ma viviamo nel mondo reale e i fattori politici e normativi influenzano notevolmente i mercati, specialmente quando ci si avventura così lontano in classi di attività così “nuove” (basta chiedere a un investitore di criptovaluta come la regolamentazione può scuotere le cose! ).

Chiaramente, l’investimento in crediti di carbonio è una classe di attività emergente con la E maiuscola, e quindi correlata a rischi per gli investitori. Questo pezzo è solo un’introduzione e non vedo l’ora di entrare nel vivo e di immergermi davvero nei dati per vedere cosa sta guidando la domanda qui, com’è la liquidità e cosa potrebbe riservare il futuro in questo stravagante angolo dei mercati finanziari.

Per ora, gli investitori devono essere cauti sul fatto che, come molte cose nel regno sperimentale, l’investimento in crediti di carbonio è pieno di rischi. In una nota a margine, mi sono chiesto a lungo quali siano i criteri per riferirsi a qualcosa come un “investimento” piuttosto che una “scommessa”. Un indovinello per un altro giorno, forse?