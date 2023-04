Il prezzo delle azioni Paytm ha un grande rialzo secondo gli analisti

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni One 97 Communications (PAYTM) si è spostato lateralmente di recente anche se le prestazioni dell’azienda continuano a migliorare. Il titolo è stato scambiato a ₹ 650, dove è stato negli ultimi giorni. Questo prezzo è di circa il 50% superiore al punto più basso del 2022.

Gli analisti sono ottimisti su Paytm

One 97 Communications, la gigantesca società di pagamento proprietaria di Paytm, è stata sotto pressione da quando è diventata pubblica nel 2021. Le azioni sono circa il 66% rispetto al punto più alto del 2021. Di conseguenza, la società ha perso Softbank e Ant come investitori. Ant, di proprietà di Alibaba, deteneva una partecipazione del 25% circa nella società, mentre Softbank deteneva una partecipazione del 13% circa.

La dichiarazione più recente della società ha mostrato che stava andando bene. Gli utenti medi che effettuano transazioni mensili sono stati in media di 90 milioni a marzo, mentre il numero di commercianti è balzato a 6,8 milioni. Complessivamente, il numero di utenti è aumentato del 27% su base annua. Il volume totale delle merci lorde è aumentato del 40% su base annua, mentre il valore dei prestiti attraverso la sua piattaforma è aumentato del 253%.

Gli analisti ritengono che il prezzo delle azioni Paytm sia più rialzista in futuro. Per prima cosa, l’azienda ha insistito sul fatto di avere un forte percorso verso la redditività. Di conseguenza, ha deciso di riacquistare oltre $ 103 milioni di azioni.

L’altro potenziale catalizzatore per il titolo è la sua crescente quota di mercato nei pagamenti offline. Nell’ultimo trimestre, la società ha affermato di aver implementato oltre 6,8 milioni di dispositivi e di aver distribuito oltre 544 milioni di dollari in prestiti. In una nota, gli analisti di Goldman Sachs hanno scritto che:

“Vediamo il miglioramento della redditività come un catalizzatore significativo per il titolo e prevediamo che Paytm sarà redditizio nel FY25E. Abbiamo ulteriormente aumentato le nostre stime di EBITDA rettificato FY23E-25E fino all’8% per Paytm”.

Goldman Sachs non è l’unica azienda rialzista sul prezzo delle azioni Paytm. In una dichiarazione, gli analisti di Motilal Oswal hanno scritto che le azioni potrebbero aumentare del 30% a lungo termine. Scrissero:

“Si prevede che l’industria dei pagamenti digitali raddoppierà a 16 miliardi di dollari entro il 2026, all’interno del quale è probabile che il mix di pagamenti digitali aumenti al 65%. Pertanto, si prevede che i pagamenti digitali aumenteranno di ~ 3 volte a 10 miliardi di dollari entro il 2026 da 3 miliardi di dollari nel 2021”.

Previsione del prezzo delle azioni Paytm

Grafico Paytm di TradingView

Il prezzo delle azioni Paytm ha registrato una lenta tendenza rialzista nelle ultime settimane. Sul grafico giornaliero, il titolo si è spostato al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni. Ha anche superato la linea di tendenza ascendente mostrata in verde. Questa linea di tendenza collega i livelli più bassi dal novembre dello scorso anno.

Pertanto, se il titolo salta, il prossimo punto di resistenza chiave da tenere d’occhio sarà a ₹ 841,95, il punto più alto dell’8 agosto. Questo prezzo è di circa il 30% superiore al livello attuale. Una mossa al di sotto del supporto a ₹ 600 invaliderà la visione rialzista.