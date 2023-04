Risultati Q1 di Google: "uno dei modi migliori per investire nell'intelligenza artificiale"

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) è in rialzo dopo aver riportato risultati migliori del previsto per il suo primo trimestre finanziario.

Google ha appena annunciato un riacquisto di 70 miliardi di dollari

Gli azionisti stanno anche incoraggiando il riacquisto di azioni per 70 miliardi di dollari che Google ha autorizzato oggi.

Secondo quanto riferito, il colosso tecnologico sta lavorando su un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, nome in codice Magi. Secondo Gene Munster, amministratore delegato di Deepwater Asset Management:

Sarà un downdraft a breve termine nella monetizzazione con la ricerca. La nostra ipotesi è che la ricerca subirà un impatto negativo del 5,0% nei prossimi due anni. Ma alla fine, sarà più potente. Meno clic ma più ARPU per ricerca. Sarà un netto positivo.

Il CEO Sundar Pichai ha anche ribadito oggi che l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo fondamentale nell’immediato futuro dell’azienda.

Munster condivide la sua opinione sulle azioni di Google

Da inizio anno, le azioni di Google sono aumentate di quasi il 20% al momento della scrittura, ma Munster è convinto di avere più spazio per correre. Su ” Fast Money ” della CNBC, Munster ha aggiunto:

Google è uno dei modi migliori per investire nell’intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni. Possediamo Google, vogliamo comprare di più. C’è questa depressione che stiamo attraversando prima di quello che sarà un grande risultato per AI e Google.

Si aspetta che la multinazionale abbassi ulteriormente il proprio organico andando avanti, il che aiuterà anche dal punto di vista dei costi e sarà un possibile catalizzatore per il prezzo delle azioni.

Dati finanziari del primo trimestre di Google

L’utile netto è stato di $ 15,05 miliardi rispetto ai $ 16,44 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono leggermente diminuiti da $ 1,23 a $ 1,17

I ricavi sono aumentati di quasi il 3,0% su base annua a 69,8 miliardi di dollari

Il consenso di FactSet è stato di $ 1,08 per azione su $ 68,9 miliardi di entrate

$ 11,72 miliardi di costi di acquisizione del traffico (TAC) sono stati inferiori al previsto

Altre cifre degne di nota nel rapporto sugli utili

Le entrate pubblicitarie totali sono state di 54,6 miliardi di dollari, superiori ai 53,7 miliardi di dollari previsti e in calo solo marginalmente rispetto allo scorso anno. YouTube ha contribuito con 6,69 miliardi di dollari alle vendite pubblicitarie nell’ultimo trimestre.

Altre cifre degne di nota nel comunicato stampa sugli utili includono $ 7,45 miliardi di entrate di Google Cloud che hanno mancato le stime di Street di $ 40 milioni.

Wall Street vede in media un rialzo di $ 124 in azioni Google, il che segnala la possibilità di un altro guadagno del 20% in aggiunta all’azione dei prezzi fuori orario.