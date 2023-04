Il crollo della First Republic Bank (FRC) è in corso mentre la FDIC cerca soccorso

Il crollo della First Republic Bank ( NYSE: FRC ) è imminente mentre la FDIC lavora per salvare la schiena in difficoltà. Venerdì, il prezzo delle azioni FRC ha chiuso la settimana a $ 3,51, che era inferiore al suo massimo storico di $ 225. La sua capitalizzazione di mercato è crollata a soli $ 638 milioni, il che significa che gli investitori ritengono che il suo capitale non abbia valore.

Salvataggio della Banca della Prima Repubblica

Continuano i colloqui negli Stati Uniti per cercare di salvare la società ei suoi depositanti. Secondo Bloomberg, la FDIC si è rivolta ad alcune delle più grandi banche per cercare di acquistare la società. Alcune delle banche a cui si è rivolta sono JP Morgan, Bank of America, US Bancorp e PNC Financial.

A queste banche è stato prima chiesto di mostrare all’agenzia indicazioni di interesse, prezzo potenziale e costo stimato. Ha poi ristretto l’elenco ad alcune banche, cercando di concludere la transazione prima dell’apertura del mercato lunedì.

Le banche sono un po’ scettiche sull’acquisizione di First Republic, una società che ha perso oltre 100 miliardi di dollari in depositi nel primo trimestre. Queste perdite probabilmente sono aumentate dopo il crollo delle azioni della società durante la settimana.

Ulteriori preoccupazioni sono le potenziali perdite dopo la fusione. Il bilancio di First Republic ha miliardi di dollari di perdite non realizzate che l’acquirente dovrà coprire.

Banche come JP Morgan hanno ulteriori problemi poiché le normative impediscono alle grandi banche americane di continuare a crescere. In quanto tale, qualsiasi offerta avrà bisogno di garanzie che questi regolamenti saranno revocati.

Perché FDIC vuole un acquirente

La FDIC spera che FRC trovi un acquirente considerando che il suo prezzo delle azioni è crollato, rendendolo un obiettivo interessante. Inoltre, entrando in amministrazione controllata, significa che la FDIC eviterà di pagare miliardi di dollari ai depositanti.

Nessuna di tutte queste opzioni va bene per gli azionisti della First Republic Bank, che negli ultimi mesi hanno visto crollare il loro patrimonio netto di oltre il 90%. Come ho scritto qui , attingendo alle lezioni di Credit Suisse e SVB, afferrare un coltello che cade è pericoloso quando si tratta di banche in difficoltà.

Anche altre banche regionali sono in difficoltà poiché sempre più persone trasferiscono i propri contanti alle grandi banche. Inoltre, ci sono preoccupazioni per la sicurezza del settore immobiliare commerciale. Alcune delle più grandi banche regionali a rischio sono Valley National Bancorp, PacWest Bancorp, Pacific Premier Bancorp e Independent Bank, tra le altre.