CAC 40, analisi indice DAX in vista delle decisioni Fed, Bce

Gli indici CAC 40 e DAX si stanno avvicinando al loro massimo storico in vista delle imminenti decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve e della Banca centrale europea (BCE). Il DAX tedesco è salito al massimo storico di 15.922€, mentre l’indice CAC 40 è salito al massimo storico di 7.571€.

Decisioni Bce, Fed e utili

L’indice DAX e l’indice CAC 40 hanno recentemente registrato un forte trend rialzista mentre gli investitori riflettono sugli utili societari e sulle imminenti decisioni della Fed e della BCE. In Francia, società di beni di lusso come LVMH, L’Oreal, Hermes e Kering hanno pubblicato ottimi risultati finanziari, aiutate dalla ripresa della Cina.

Nel frattempo, le banche europee come Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit sono state un po’ immuni dalla crisi bancaria in corso. Queste banche, che sono altamente regolamentate, hanno requisiti patrimoniali più elevati rispetto alle loro rivali americane.

Il prossimo catalizzatore chiave per il CAC 40 e l’indice DAX sono le imminenti decisioni sui tassi di interesse. Gli analisti prevedono che la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse dello 0,25% mercoledì e poi indicherà una pausa.

La pausa sarà necessaria alla banca per valutare l’impatto dei recenti rialzi. Mentre la Fed è una banca centrale americana, la sua decisione avrà un impatto sugli indici europei.

Le principali notizie economiche da tenere d’occhio sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE). Gli analisti prevedono che la banca alzerà i tassi di interesse dello 0,25% e indica almeno altri due aumenti poiché l’inflazione rimane nettamente più alta. La BCE ha più spazio per aumentare i tassi di interesse poiché era in ritardo nell’aumento. In una dichiarazione, un analista di Societe Generale ha dichiarato :

“Dopo lo shock per quanto accaduto, oggi le banche saranno molto più caute. La mia preoccupazione è che se la BCE continua a comprimere troppo il sistema finanziario, potrebbe portare a una stretta creditizia”.

Indice DAX, previsione CAC 40

Quindi, gli indici CAC 40 e DAX continueranno a salire a maggio. È probabile che i due continuino a salire mentre gli investitori si concentrano sulla capitolazione degli aumenti dei tassi della banca centrale. Pertanto, l’indice CAC 40 continuerà probabilmente a salire poiché gli acquirenti mirano alla prossima resistenza chiave a 7.800 euro, mentre l’indice DAX salirà a circa 16.500 euro.

Il rischio principale per il CAC 40 e l’indice DAX è il settore bancario e la situazione nel settore immobiliare commerciale negli Stati Uniti. Se il settore bancario continua, è probabile che gli indici si ritirino a maggio.