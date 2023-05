"Nuova normalità nei mercati monetari, con l'inflazione europea salita al 7% e la BCE pronta a salire di nuovo

Dieci mesi fa, nel luglio 2022, l’Europa è ufficialmente passata a un nuovo ciclo monetario. Quel mese, la BCE ha aumentato i tassi di interesse da -0,5% a zero, segnalando un nuovo paradigma mentre l’inflazione ha travolto il continente.

Oggi la battaglia continua, il tasso principale è ora al 3%.

Questa settimana, il mercato è stato trattato con gli ultimi importantissimi dati sull’inflazione. Secondo i dati preliminari rilasciati martedì mattina, l’inflazione complessiva nella zona euro è salita al 7%, rispetto al 6,9% di marzo.

Anche se questo suona minaccioso, il 7% era in linea con le aspettative degli analisti. Più intrigante è stata la metrica dell’inflazione di base, che esclude gli effetti volatili dei prezzi di cibo ed energia. Il numero principale è arrivato al 5,6%, al di sotto delle aspettative del 5,7%.

Ciò che rende un po’ più drammatico il dramma è che l’ultima decisione monetaria della BCE arriva giovedì, il che significa che queste cifre sono gli input finali ottenuti prima della riunione.

La BCE aumenterà di 50 o 25 punti base?

Come accade ormai da un anno, il mercato ha gli occhi puntati su Christine Lagarde, presidente della BCE. I prezzi delle attività hanno oscillato rispetto alle aspettative relative agli aumenti dei tassi sin da quando l’inflazione ha iniziato a salire, e oggi non è diverso.

Da un lato, la cifra principale è ancora elevata al 7%, e 10 punti base al di sopra del livello del mese scorso. Ciò dà credito alle previsioni di un aumento di 50 punti base. D’altra parte, il numero di core è diminuito. Inoltre, i dati sul PIL della scorsa settimana sono stati deludenti e stamattina sono emersi anche dati sulla debole domanda di prestiti, che potrebbero far pendere la bilancia verso un aumento di 25 punti base.

Anche le questioni bancarie potrebbero svolgere un ruolo in questo caso. Mentre il caos del Credit Suisse del mese scorso è stato in gran parte superato bene, con il mercato calmo e il peggio della crisi apparentemente passato, la First Republic Bank ha fallito negli Stati Uniti la scorsa settimana dopo aver rivelato l’entità dei suoi deflussi del primo trimestre. Questo potrebbe dare spunti di riflessione alla BCE. Anche se la banca statunitense non ha nulla a che fare con l’Europa, l’imposizione del Credit Suisse è nata a seguito dell’insolvenza della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti, e le turbolenze bancarie sono per loro stessa natura un gioco di fiducia.

In verità, possiamo speculare quanto vogliamo in entrambi i casi, ma mi piace appoggiarmi al detto spesso ripetuto in questi punti: i numeri non mentono. Perché ascoltare la mia speculazione quando possiamo semplicemente controllare le probabilità implicite nel mercato monetario? E quel mercato monetario ha una probabilità quasi del 90% di un aumento di 25 punti base, rispetto al 74% di venerdì, come dimostrato nel grafico sottostante.

Cosa accadrà a lungo termine?

Mentre il mercato monetario ci fornisce un’indicazione abbastanza buona di ciò che accadrà dopo, il quadro a lungo termine rimane oscuro nella zona euro. L’inflazione è ancora ben oltre l’obiettivo del 2% e, indipendentemente dal fatto che si tratti di un aumento di 25 o 50 punti base, tale obiettivo non verrà raggiunto a breve.

La realtà è che il continente deve fare i conti con l’inflazione al di sopra dell’obiettivo del 2% per un po’, fino al 2025, se si devono credere i dati recenti del FMI. Anche pensando agli scenari più ambiziosi, è difficile immaginare che l’inflazione non sia molto elevata per almeno un altro anno.

Gli Stati Uniti negli anni ’70, mentre un clima totalmente diverso per una serie di ragioni, si presentano qui come un ammonimento. L’inflazione è stata apparentemente domata tre volte, prima di tornare a ruggire più forte, fino a quando non è stata finalmente “battuta” per sempre. Ciò dovrebbe mettere in guardia contro i pericoli di una riduzione troppo rapida dei tassi elevati. Anche se il ciclo di rialzi rallenta, sembra ragionevole prevedere che la BCE inizierà a scendere ai livelli del seminterrato visti per gran parte dell’ultimo decennio. Ci è stato detto spesso della “nuova normalità” negli ultimi due anni, giusto? Potrebbe essere il momento di applicare questa frase ai mercati monetari.

Per ora, i mercati si sintonizzeranno giovedì per l’ultima svolta nella storia, con 25 punti base che guidano la carica mentre arriviamo verso il traguardo. 50 punti base hanno ancora una possibilità, ma se dovesse cadere in quel modo, aspettati una forte svendita dato che 25 punti base sono molto scontati come l’aspettativa attuale.

Oltre a questo, è più difficile da dire. Il compito principale della BCE è lo stesso di prima: mantenere la linea tra recessione e inflazione. Cioè, tassi di aumento abbastanza da contenere l’inflazione, ma così tanto da innescare una brutta recessione.

Un atterraggio morbido tanto fantasticato è la terra promessa. Tuttavia, resta da vedere se sia possibile trovare quella stretta via di fuga.