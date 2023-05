Yellen per "privare" i governi locali dello strumento di finanziamento chiave, la domanda di corso legale dell'oro potrebbe aumentare

May 2, 2023

su May 2, 2023

Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha confermato che gli Stati Uniti potrebbero assistere a un default senza precedenti già dal 1° giugno 2023.

In una lettera al Congresso degli Stati Uniti, la Yellen ha esortato i legislatori ad aumentare il tetto del debito e ha sostenuto:

Dopo aver esaminato le recenti entrate fiscali federali, la nostra migliore stima è che non saremo in grado di continuare a soddisfare tutti gli obblighi del governo entro l’inizio di giugno, e potenzialmente già dal 1° giugno… è imperativo che il Congresso agisca il prima possibile per aumentare o sospendere il limite del debito…

La lettera esplosiva è arrivata lo stesso giorno in cui le autorità di regolamentazione hanno venduto l’assediata First Republic Bank (NYSE: FRC) a JPMorgan (NYSE: JPM) nel tentativo di ridurre lo stress sul sistema bancario.

Raghuram Rajan, ex governatore della Reserve Bank of India ha osservato,

…mentre la prima fase del problema bancario è probabilmente finita, nelle banche sta emergendo un’angoscia lenta, poiché scoprono di avere prestiti a lungo termine concessi a tassi di interesse bassi e i depositi stanno rivedendo tassi di interesse molto più alti, quindi la loro redditività, in particolare il settore medio e piccolo, ne risente…

SLGS si è fermato

Inoltre, il Tesoro ha deciso di sospendere l’emissione di titoli del Tesoro della serie di governi statali e locali (SLGS), che vengono emessi a enti locali per rispettare specifici codici fiscali e facilitare la gestione della finanza pubblica.

Il comunicato stampa ufficiale del Tesoro degli Stati Uniti è disponibile qui ed entrerà in vigore dal 2 maggio 2023 alle ore 10:00.

L’interruzione dell’emissione di SLGS è una ” misura straordinaria” utilizzata per gestire le ricadute del tetto del debito ed è generalmente considerata per un periodo temporaneo.

Note di Yellen,

…ma non è privo di costi, in quanto priverà i governi statali e locali di uno strumento importante per gestire le proprie finanze.

A parte il dolore inflitto ai governi statali e agli amministratori di base, l’incertezza sul tetto del debito può intaccare gravemente la fiducia delle imprese e dei consumatori.

Ma ha lasciato il commento più eloquente per ultimo,

… (l’incertezza del limite del debito potrebbe) aumentare i costi di prestito a breve termine per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating del credito degli Stati Uniti… causare gravi difficoltà alle famiglie americane, danneggiare la nostra posizione di leadership globale e sollevare dubbi sulla nostra capacità di difendere il nostro paese interessi di sicurezza.

Dopo l’ammissione di Janet Yellen, i titoli del Tesoro a breve scadenza erano sotto pressione con la carta cash a 1 mese in aumento dello 0,455% al 4,823%, al momento in cui scriviamo.

Senza una rapida risoluzione della crisi del tetto del debito, è probabile che le obbligazioni rimangano imprevedibili, ponendo gravi sfide per i gestori di fondi e per coloro che investono in scadenze più brevi.

Opinioni sull’imminente decisione della Fed

Jim Bianco, presidente di Bianco Research, non si aspetta che la crisi in atto nel settore bancario ei pagamenti del debito nazionale dissuadano la Fed dall’aumento di 25 punti base nella riunione di domani.

In primo luogo, l’inflazione di fondo deve ancora scendere in modo significativo, il che rimane una sfida importante per il 57% (secondo un sondaggio Bankrate) della popolazione statunitense che continua a vivere stipendio dopo stipendio.

Bianco ritiene che Powell sia disposto a rischiare una certa instabilità nei mercati finanziari, in particolare nel caso di portafogli con un patrimonio netto elevato per dare effettivamente la priorità al controllo dell’inflazione.

La crisi del tetto del debito

Bianco ha aggiunto,

… (il tetto del debito) non avrà molta importanza. Sì, è una grande sorpresa che sia l’inizio di giugno (piuttosto che la fine di luglio)…questo è un atto politico al cento per cento e deve essere risolto dal Congresso…questo non è un problema della Fed…non lascerò che la possibilità di default o grandi deficit cambiano quella che pensiamo sia la giusta politica monetaria.

Domanda di oro e argento da parte degli Stati

Il mese scorso, ho discusso del forte aumento del numero di stati degli Stati Uniti che hanno avviato processi legislativi per ripristinare l’oro e l’argento come moneta a corso legale.

Per i lettori interessati, il pezzo è disponibile qui e fornisce una profonda immersione negli argomenti per il riconoscimento dei metalli preziosi nel sistema monetario, nonché i vari passi che i legislatori statali stanno compiendo in questa direzione.

Questo processo sembra rientrare in gran parte nell’agenda della de-dollarizzazione, con le finanze statali che stanno già cedendo sotto gli elevati costi pensionistici ei legislatori timorosi di un indebolimento del dollaro.

In questo pezzo, i lettori possono saperne di più sul movimento globale verso una valuta BRICS.

Mettendo in dubbio la santità della posizione di leadership globale degli Stati Uniti e del rating creditizio sui mercati internazionali, la lettera di Janet Yellen potrebbe accelerare ulteriormente la domanda costituzionale di oro e argento tra i rappresentanti statali.

Il mese scorso, le stime suggerivano che lo stato del Missouri da solo avrebbe dovuto acquistare lingotti per un valore di 9 milioni di dollari per soddisfare le condizioni stabilite nel disegno di legge per accettare oro e argento come corso legale.

Data la narrativa intorno al dollaro oggi, sarebbe interessante vedere se i legislatori statali tentassero di accelerare le fatture a corso legale locale nel tentativo di adeguarsi alla lettera di Yellen e alla data X del tetto del debito.

Vale la pena notare che il Tesoro non ha alcun obbligo legale di emettere SLGS, quindi può scegliere di sospendere questa struttura in qualsiasi momento, e lo ha fatto 16 volte dal 1995.