Previsioni USD/CAD: segnale in vista dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti e in Canada

Il tasso di cambio USD/CAD è sceso questa settimana poiché gli investitori hanno reagito alla decisione della Federal Reserve. La coppia è scesa a un minimo di 1,3500, il punto più basso dal 21 aprile quando l’indice del dollaro USA (DXY) è sceso.

Posti di lavoro negli Stati Uniti e in Canada in vista

Ci sono state due importanti notizie sull’USD questa settimana. In primo luogo, le preoccupazioni per il settore bancario sono continuate dopo il crollo della First Republic Bank. La società è stata rapidamente acquisita da JP Morgan. E come ho scritto giovedì, c’è la possibilità che altre banche crolleranno presto. I più a rischio sono Western Alliance, PacWest, Zions Bank e Comerica. Alcune di queste banche falliranno non appena questo fine settimana.

L’altra notizia importante è stata la decisione sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve. In esso, la banca ha ignorato le sfide nel settore bancario e il rallentamento dell’economia e ha deciso di aumentare i tassi dello 0,25%. Si è inoltre impegnata a proseguire con il suo processo di restrizione quantitativa (QT).

https://www.youtube.com/watch?v=ZyOOwT8_16A

La maggior parte degli analisti ritiene che la Fed abbia ora effettuato il suo ultimo rialzo dei tassi di questo ciclo. Ora ci vorrà una pausa strategica mentre valuta i progressi dell’inflazione.

Le altre notizie chiave sull’USD/CAD saranno i prossimi numeri di posti di lavoro negli Stati Uniti e in Canada previsti per venerdì. Sebbene questi numeri siano importanti, credo che il loro impatto sulla coppia sarà minimo poiché sappiamo cosa aspettarci dalla Fed e dalla Bank of Canada in futuro.

Come la Fed, è probabile che la BoC continui a mettere in pausa i suoi tassi di interesse nei prossimi mesi. Gli ultimi dati hanno mostrato che il Canada sta vincendo l’ inflazione combattere anche dopo che la BoC ha deciso di sospendere i suoi aumenti.

Gli economisti prevedono che l’economia statunitense abbia aggiunto oltre 180.000 posti di lavoro ad aprile dopo averne aggiunti 236.000 nel mese precedente. Si aspettano anche che il tasso di disoccupazione salga al 3,6%. In Canada, gli analisti prevedono che il tasso di disoccupazione del paese salga al 3,6%.

Analisi tecnica USD/CAD

Grafico USD/CAD di TradingView

Il tasso di cambio USD/CAD è sceso negli ultimi giorni. Quando è sceso, si è spostato al di sotto del livello di supporto chiave a 1,3531, la scollatura di un modello a doppio massimo che si è formato di recente. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale ribassista. La coppia si è anche spostata al di sotto del punto di ritracciamento del 50% e della media mobile a 50 giorni.

Pertanto, il percorso della minima resistenza per la coppia è più basso, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 1,3400. Lo stop-loss di questo commercio è a 1.3600.