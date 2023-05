A 3 settimane da un possibile default, dovresti comprare o vendere azioni statunitensi?

Le azioni statunitensi sono state recentemente in modalità di consolidamento. Di recente, si dovrebbe pensare a diversi mesi, poiché, ad esempio, il Dow Jones viene scambiato intorno agli stessi livelli di novembre 2022.

Sono successe molte cose negli ultimi cinque mesi, ma le azioni non fanno nulla. A quanto pare, gli investitori, soprattutto quelli al dettaglio, sono preoccupati e pessimisti riguardo alle azioni statunitensi. Dopotutto, se una recessione è imminente, perché acquistare azioni? Inoltre, con alti tassi di interesse, perché rischiare e investire in borsa?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La verità è che c’è sempre qualcosa di cui preoccuparsi. L’ultima cosa che tiene gli investitori lontani dal mercato azionario è il tetto del debito e la possibilità di un default degli Stati Uniti a meno di tre settimane di distanza.

Secondo Jenet Yellen, segretario al Tesoro degli Stati Uniti, il mancato aumento del tetto del debito in tempo sarebbe catastrofico. Anche Jerome Powell, presidente della Fed, ha usato parole simili durante l’ultima conferenza stampa del FOMC.

Quindi, con gli Stati Uniti a sole tre settimane da un possibile default, dovresti comprare o vendere azioni statunitensi?

Alla fine il tetto del debito veniva sempre aumentato

Gli investitori hanno tutte le ragioni per preoccuparsi. La storia ci dice che nel 2011, quando il tetto del debito è stato finalmente alzato dopo intense negoziazioni, il mercato azionario ha registrato una delle settimane più volatili della storia. Ad esempio, l’ S&P 500 è sceso del 19% in sole tre settimane.

Ma la storia ci dice anche che il tetto del debito è sempre stato alzato nel tempo. Più precisamente, è stato sollevato 89 volte in passato sia sotto un Congresso repubblicano che sotto un Congresso democratico. Quindi, è probabile che un default venga nuovamente evitato, come è successo tante volte.

Le azioni non sono così male

I partecipanti al mercato hanno sentito di recente che solo pochi titoli mantengono alto il mercato. Sfortunatamente, questo è lontano dalla verità.

In effetti, un numero eterogeneo di aziende di diversi settori e settori è inferiore al 5% rispetto al nuovo massimo di 52 settimane.

Pertanto, semmai, gli acquirenti continuano a investire e ritengono che i timori sul tetto del debito siano temporanei. Gli Stati Uniti consegneranno, come hanno fatto tante volte in passato.