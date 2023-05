Previsioni del prezzo delle azioni Rivian dopo il rapporto sugli utili del primo trimestre

May 9, 2023

Le azioni di Rivian Automotive Inc ( NASDAQ: RIVN ) sono in rialzo dopo che la società di veicoli elettrici ha riportato una perdita inferiore alle attese per il suo primo trimestre fiscale.

Rivian fa scorta di guida alla produzione

Il titolo dei veicoli elettrici viene premiato anche perché, a differenza dei concorrenti ( Lucid e Fisker ), Rivian non ha tagliato la sua guidance di produzione per l’intero anno.

La società con sede in California rimane impegnata a produrre 50.000 veicoli nel 2023, come da lettera agli azionisti. Secondo l’analista di Truist Securities Jordan Levy:

Ogni passo in cui possono dimostrare che la produzione è in linea con i trend, dati i problemi della catena di approvvigionamento che hanno avuto, è molto positivo. Gli investitori vogliono vedere Rivian spendere meno, ridurre il consumo di denaro e raggiungere gli obiettivi di produzione. Ce l’ha dato Rivian.

All’inizio di quest’anno, il produttore di veicoli elettrici ha ridotto il proprio organico del 6,0% per tagliare i costi. Le azioni Rivian sono ancora in calo di quasi il 30% rispetto al massimo da inizio anno.

Vale la pena acquistare azioni Rivian qui?

Rivian ha chiuso il trimestre con 11,8 miliardi di dollari in contanti e prevede che le spese in conto capitale saranno limitate a circa 2,0 miliardi di dollari quest’anno. Su Yahoo Finance Live, Levy ha aggiunto:

Ciò di cui Rivian ha parlato in precedenza è che la disponibilità di semiconduttori di potenza è il fattore determinante per aumentare la produzione. Sembra, in base alle conversazioni che abbiamo avuto, che stia andando nella giusta direzione.

L’analista Truist è anche super ottimista sulla partnership dell’azienda con Amazon. Il suo obiettivo di prezzo di $ 28 sul titolo Rivian suggerisce che potrebbe quasi raddoppiare da qui.

Il mese scorso, Rivian ha dichiarato di aver consegnato 7.946 veicoli nel primo trimestre, in calo di oltre l’1,0% in sequenza.

Cifre notevoli nella stampa degli utili del primo trimestre di Rivian

Perso $ 1,35 miliardi rispetto a $ 1,6 miliardi di un anno fa

Anche la perdita per azione si è ridotta da $ 1,77 a $ 1,45

La perdita rettificata è stata di $ 1,25 per azione per il primo trimestre

Le entrate sono aumentate da $ 95 milioni a $ 661 milioni

Il consenso è stato di $ 1,62 di perdita su $ 664 milioni di entrate

Gli investimenti in conto capitale di 283 milioni di dollari sono diminuiti del 32% su base annua