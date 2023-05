Gli indici Topix e Nifty 50 sono saliti al livello più alto degli ultimi anni quando gli investitori stranieri si sono spostati verso le azioni giapponesi. Il Topix è balzato a un massimo di ¥ 2.127, il punto più alto in 33 anni. È balzato di oltre il 14,25% dal livello più basso di quest’anno. L’indice è salito di oltre il 20% rispetto al livello più basso del 2022. L’indice Nikkei 225 è balzato a ¥ 29.873, il 21% sopra i minimi del 2022.

Afflussi di investitori esteri

L’indice Topix è uno dei maggiori indici in Giappone. È un indice che tiene traccia delle 100 maggiori aziende del Giappone. L’indice Nikkei 225, d’altra parte, tiene traccia delle 225 più grandi società del paese.

L’indice Topix ha fatto bene negli ultimi mesi poiché gli investitori stranieri acquistano le azioni del paese. Ci sono due ragioni principali per questo. Innanzitutto, Warren Buffett ha investito in azioni giapponesi negli ultimi anni. Possiede enormi quote nelle cinque società commerciali come Marubeni, Mitsui e Itochu.

In secondo luogo, gli indici sono balzati mentre gli investitori si mettono al sicuro mentre le società occidentali sono sotto pressione. Ad esempio, banche come First Republic, Credit Suisse e Silicon Valley Bank sono fallite negli ultimi mesi. Il Giappone è anche visto come una scommessa migliore contro le azioni cinesi che tendono ad essere altamente volatili.

Ci sono altri motivi per cui gli indici Topix e Nikkei 225 sono balzati. Ad esempio, vi sono segnali che l’inflazione salariale in Giappone stia aumentando. Gli analisti si aspettano che la Banca del Giappone manterrà il suo tono accomodante nei prossimi mesi.

Renesa è il titolo con le migliori prestazioni nell’indice Topix dopo essere salito del 71% quest’anno. Oriental Land, Asahi Group, Mitsubishi Electric, Keyence, Daikin Industries e Marubeni Corp sono stati i titoli con le migliori performance nell’indice quest’anno. D’altra parte, Ono Pharmaceutical, Dai-Ichi Life, Softbank, Resona Holdings e Sumitomo Metal sono stati i peggiori nell’indice.

Previsioni dell’indice Topix

Grafico Topix di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Topix ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Si è spostato al di sopra del punto di resistenza chiave a 2.071¥, il punto più alto del 9 marzo. L’indice si è spostato al di sopra delle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni.

Allo stesso tempo, il Relative Strength Index (RSI) e l’oscillatore stocastico si sono spostati al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 2.300¥.