Guadagni target per il primo trimestre: "stanno tornando in carreggiata"

Target Inc ( NYSE: TGT ) è in verde questa mattina dopo aver riportato risultati migliori del mercato per il suo primo trimestre fiscale.

Pro condivide la sua opinione sulle azioni Target

Lo stock al dettaglio è in rialzo anche perché la società ha ribadito la propria guidance per l’intero anno. Target sta ora chiedendo un aumento dello 0,7% delle sue vendite comparabili quest’anno da $ 7,75 per azione a $ 8,75 per azione di utili rettificati per azione.

In confronto, gli analisti erano rispettivamente allo 0,6% e 8,36 dollari per azione. Su ” Squawk Box ” della CNBC, Stephanie Link di Hightower ha dichiarato:

C’erano alcuni aspetti positivi e alcuni negativi. [Ma] le azioni vengono scambiate a 18 volte rispetto a Walmart a 25 volte. Penso che forse stiano tornando in carreggiata. Quindi, sono contento.

Le prospettive per il secondo trimestre, tuttavia, sono risultate al di sotto delle stime. Rispetto al suo massimo da inizio anno, il titolo Target è ancora in calo di oltre il 10% al momento della scrittura.

Istantanea degli utili del primo trimestre target

Guadagnato $ 950 milioni contro $ 1,01 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono diminuiti da $ 2,16 a $ 2,05

L’EPS rettificato è stato stampato a $ 2,05 come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati dello 0,6% su base annua a $ 25,32 miliardi

Il consenso è stato di $ 1,77 per azione su $ 25,26 miliardi di entrate

Cos’altro è stato degno di nota nella stampa degli utili?

Il margine lordo è migliorato di 70 punti base al 27,4% sulla scia di un calo dello 0,4% del costo del venduto. Secondo Stephanie Link:

Hanno fatto passi da gigante negli inventari. Quando le vendite aumentano e le scorte diminuiscono, questa è una combinazione piuttosto buona. I margini lordi stanno migliorando perché i costi di trasporto sono notevolmente diminuiti.

L’inventario è diminuito del 6,5% sequenzialmente e del 16,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo Target.