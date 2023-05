Rapporto: il minatore di Bitcoin Bit Digital si espande in Islanda, le azioni salgono

Bit Digital ( NASDAQ: BTBT ), una delle principali società di mining di Bitcoin, sta lavorando per espandere le sue operazioni in Islanda mentre la situazione negli Stati Uniti peggiora.

In una dichiarazione, Samir Tabar, amministratore delegato della società, ha affermato che la situazione normativa negli Stati Uniti ha costretto l’azienda a cercare alternative. Ha detto che la società ha già acquisito 2.500 macchine per il mining di Bitcoin e le ha ospitate in Islanda. Ha acquisito le macchine per 5 milioni di dollari. Ha detto :

“Quello che abbiamo fatto in passato è che le macchine arrivassero negli Stati Uniti, ma ora invece di farlo dobbiamo guardare a diverse giurisdizioni a causa dell’instabilità. Dobbiamo prenderlo sul serio”.

Bit Digital ha elaborato i piani di emergenza a causa delle modifiche proposte dall’amministrazione Joe Biden. Il governo, che si concentra sulla lotta al cambiamento climatico, ha proposto di imporre tasse alle società minerarie di Bitcoin.

L’amministrazione ha anche affermato che le compagnie minerarie aumentano il costo dell’elettricità sulle reti condivise e aumentano le emissioni. Pertanto, il governo ha proposto di aumentare le tasse sulle società minerarie di BTC al 30% dei loro costi di elettricità.

Gli Stati Uniti stanno anche adottando una politica più dura per le società crittografiche dopo il crollo di FTX. Ad esempio, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha messo in guardia Coinbase dall’offrire prodotti di staking. Ha multato Kraken per oltre $ 40 milioni per questi prodotti di picchettamento.

La SEC sta anche combattendo altre società nel settore delle criptovalute. Ad esempio, sta combattendo Ripple Labs, che ha creato XRP. Come abbiamo scritto in questo articolo , il CEO di Ripple ha avvertito che molte aziende del settore si allontaneranno dagli Stati Uniti a causa di regole confuse.

La maggior parte delle macchine minerarie di Bit Digital sarà in Canada e Islanda, con un piccolo numero negli Stati Uniti.

Il prezzo delle azioni BTBT di Bit Digital è andato bene quest’anno. È balzato a $ 2,50, circa il 376% sopra il livello più basso di dicembre dello scorso anno