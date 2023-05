Analisi AUD/NZD mentre diventa parabolica dopo la decisione della RBNZ

Il tasso di cambio AUD/NZD è diventato parabolico mercoledì dopo l’ultima decisione sui tassi di interesse della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La coppia è balzata a un massimo di 1,0698, il livello più alto dal 16 maggio di quest’anno. È salito di oltre l’1,3% dal livello più basso di questa settimana.

Decisione sui tassi di interesse della RBNZ

Mercoledì la RBNZ ha concluso la sua riunione di due giorni e ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%, come avevo previsto in questo articolo . Ha spinto i tassi al 5,25%, il livello più alto in 14 anni mentre continuava a combattere l’inflazione elevata. In particolare, è stato anche il dodicesimo aumento consecutivo dei tassi di interesse da parte della Fed.

In una dichiarazione, la banca ha ribadito che l’inflazione è rimasta sostanzialmente elevata e che i tassi dovranno essere restrittivi per un po’. Allo stesso tempo, la banca ritiene che i tassi di interesse abbiano raggiunto il picco, il che spiega perché la coppia AUD/NZD sia balzata. La dichiarazione di RBNZ diceva:

“Il Comitato di politica monetaria ha raggiunto un consenso sul fatto che i tassi di interesse dovranno rimanere a un livello restrittivo per il prossimo futuro, per garantire che l’inflazione dei prezzi al consumo torni all’intervallo obiettivo dall’1 al 3%, sostenendo al contempo la massima occupazione sostenibile”.

In Australia, la RBA ha lasciato intendere che effettuerà almeno un altro aumento dei tassi. Nella riunione di questa settimana, la banca ha deciso di aumentare i tassi dello 025% dopo la pausa nei due precedenti incontri.

La RBNZ prevede che i tassi di interesse rimarranno a questo livello fino al 2024, quando inizierà a tagliarli. Alcuni analisti ritengono che questi tagli arriveranno prima se il paese sprofonderà in una lieve recessione come la maggior parte degli analisti si aspetta.

Previsione del prezzo AUD/NZD

Grafico AUD/NZD di TradingView

Il tasso di cambio AUDUSD si è mosso in una tendenza al ribasso nelle ultime settimane. È sceso dal massimo del mese scorso di 1,0931 a un minimo di 1,0560. Ora, la coppia è balzata bruscamente dopo l’ultima decisione della RBNZ.

Sul grafico 4H, la coppia si è spostata al di sopra della prima resistenza del punto pivot di Woodie e della media mobile a 50 periodi. Ha anche superato il punto di resistenza chiave a 1,060, il livello più basso dell’11 maggio. L’RSI stocastico si è avvicinato al livello di ipercomprato di 80.

Pertanto, sospetto che la coppia si ritirerà man mano che gli acquirenti prenderanno profitti e man mano che l’impatto della decisione RBNZ svanirà. Se ciò accade, la coppia probabilmente testerà nuovamente il punto pivot di Woodie a 1,0638.