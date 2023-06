Energy pro prevede che il prezzo del greggio Brent potrebbe crollare del 16%

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I prezzi delle materie prime sono in difficoltà poiché continuano i segnali di ulteriore debolezza della Cina. L’Invesco Commodity Index è crollato a $ 22, il livello più basso dal 22 gennaio dopo essere precipitato di oltre il 27% rispetto al livello più alto durante la pandemia. Il prezzo del greggio Brent è sceso a un minimo di $ 72,32, che è vicino al minimo di dicembre 2021.

Paul Sankey ritiene che il petrolio scenderà a 60 dollari

In un’intervista alla CNBC, Paul Sankey, un professionista del petrolio e del gas che gestisce Sankey Research, ha avvertito che il petrolio greggio Brent scenderà a $ 60 nei prossimi mesi. Sankey è un noto professionista dell’energia che copre il settore da oltre 30 anni.

Ha citato diversi catalizzatori che potrebbero spingere i prezzi molto più in basso. In primo luogo, c’è il fatto che la presunta ripresa della Cina è diventata un miraggio. I dati pubblicati mercoledì hanno mostrato che il PMI manifatturiero del paese è rimasto in una zona di contrazione a maggio. Anche altri numeri sul commercio e sulla produzione industriale sono stati deboli.

Inoltre, ha osservato che sembrano esserci divisioni tra Russia e Arabia Saudita sui tagli all’offerta. L’Arabia Saudita ha accusato la Russia di aumentare la produzione. Di conseguenza, ha avvertito che l’Arabia Saudita potrebbe tornare alle guerre per le quote di mercato che abbiamo vissuto alcuni anni fa. In una tale guerra, l’Arabia Saudita aumenterà la sua produzione di petrolio nei prossimi mesi.

https://www.youtube.com/watch?v=yD_hKXeRyjM

Con l’accordo sul tetto del debito quasi concluso, il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo del greggio Brent sarà la riunione dell’OPEC+ del 4 giugno. Questo incontro è importante poiché sembra che i tagli all’offerta concordati a maggio non abbiano fermato la caduta libera dei prezzi del petrolio.

Previsioni sul prezzo del greggio Brent

Grafico del petrolio di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del greggio Brent ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ha formato un canale discendente mostrato in verde. Il prezzo si è spostato al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Si sta anche avvicinando al lato inferiore del canale discendente.

Pertanto, utilizzando i principi di trend following, il prezzo probabilmente continuerà a scendere mentre i venditori mirano al supporto chiave a $ 60, che è circa il 16% al di sotto del livello attuale. La visione ribassista perderà validità se il prezzo supererà i 78,73$, il punto più alto del 25 maggio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI