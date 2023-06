Le consegne di Li Auto aumentano mentre le vendite di Xpeng e Nio diminuiscono

Li Auto (NYSE: LI), il gigantesco veicolo elettrico cinese azienda, sta sparando a tutti i cilindri anche se la domanda dei suoi prodotti aumenta. La società ha venduto oltre 28.000 a maggio, un notevole aumento rispetto ai 25.000 venduti nel mese precedente. È stato anche superiore del 146% rispetto a quanto consegnato dall’azienda nello stesso mese del 2022.

Di conseguenza, le finanze dell’azienda sono andate molto meglio del previsto. Le sue vendite lorde sono salite a oltre 10 miliardi di RMB per la prima volta in assoluto. L’azienda ha anche incrementato il numero di punti vendita al dettaglio a 314 negozi in 124 città. Il CEO ha detto :

“L’aggiornamento su vasta scala dei nostri processi organizzativi ha rafforzato in modo completo le nostre capacità operative, migliorando sia la nostra qualità operativa che l’efficienza in una spirale ascendente”.

Questa forte performance spiega perché il prezzo delle azioni Li Auto si è discostato da quello di altre società. Il prezzo delle azioni Li Auto è balzato di oltre il 131% rispetto al livello più basso del 2022.

Nel frattempo, Nio, una delle più note società cinesi di veicoli elettrici, ha dichiarato che le sue consegne sono arrivate a 6.155 a marzo. Queste consegne sono state inferiori di circa l’8% a quelle consegnate dalla società nel mese precedente. Era circa il 12% rispetto a quanto venduto nel 2022, segnalando che non è più un titolo in crescita. Come ho scritto qui , è probabile che il titolo Nio possa continuare a precipitare.

Xpeng ha consegnato 7.506 veicoli a maggio, con un aumento del 6% rispetto a marzo. Queste consegne sono state inferiori di circa il 26% rispetto a quelle vendute nel 2022. Questa lenta crescita spiega perché il prezzo delle azioni XPEV è crollato di oltre il 66% negli ultimi 12 mesi.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI