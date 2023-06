Boeing afferma di aver scoperto un nuovo difetto nel 787 Dreamliner

Le azioni di Boeing Co (NYSE: BA) hanno subito un duro colpo martedì dopo che il colosso aerospaziale ha dichiarato di aver scoperto un nuovo difetto nel suo 787 Dreamliner.

Boeing prevede un ritardo nelle consegne di Dreamliner

La multinazionale ha anche avvertito che ci sarà un ritardo nelle consegne del velivolo a fusoliera larga poiché sta lavorando a una riparazione. La sua dichiarazione recita:

Stiamo ispezionando i 787 nel nostro inventario per una condizione non conforme relativa a un raccordo sullo stabilizzatore orizzontale. Gli aeroplani trovati in condizioni non conformi verranno rielaborati prima della consegna.

All’inizio di quest’anno, Boeing ha dovuto sospendere le consegne dei suoi aerei 787 a causa di un problema con un componente della fusoliera. Tuttavia, ha consegnato 130 aerei di linea nel primo trimestre, più di 127 rispetto al rivale Airbus.

Le azioni Boeing sono aumentate di quasi il 5,0% per l’anno alla scrittura.

Boeing non ha abbassato le sue prospettive di consegne per l’intero anno

Boeing ha confermato, tuttavia, che il problema che ha rivelato oggi non aveva nulla a che fare con la sicurezza del volo. I suoi 787 Dreamliner in servizio, quindi, continueranno ad operare così come sono.

Un altro aspetto positivo per gli investitori è stato che il management non ha abbassato la sua previsione per l’intero anno per le consegne a causa del nuovo difetto. L’azienda con sede ad Arlington prevede di consegnare dai 70 agli 80 Dreamliner quest’anno.

Il giorno prima, gli analisti di Bernstein hanno definito il titolo Boeing una delle migliori scelte nel settore aerospaziale e della difesa. La loro valutazione migliore sul produttore di aeroplani arriva con un obiettivo di prezzo di $ 252 che suggerisce un rialzo di quasi il 25% da qui.

Boeing prevede tra $ 3,0 miliardi e $ 5,0 miliardi di flusso di cassa libero quest’anno (scopri di più).

