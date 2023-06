USD/CNY: il renminbi vacilla in vista delle notizie chiave su Cina e Stati Uniti

Il crollo del renminbi è continuato questa settimana prima degli eventi economici chiave negli Stati Uniti e in Cina. Il cambio USD/CNY è salito a un massimo di 7,15 martedì, il livello più alto dal novembre dello scorso anno. La sua coppia strettamente correlata USD/CNH è balzata a 7,1698. Complessivamente, quest’anno lo yuan cinese è crollato di quasi il 4%.

Inflazione USA, decisione Fed, dati Cina

Il renminbi ha registrato una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi mentre le speranze di una rapida ripresa della Cina svaniscono. I dati più recenti hanno mostrato che le parti più importanti dell’economia come il settore immobiliare e la produzione sono in difficoltà. In questo articolo , ho notato che le esportazioni e le importazioni cinesi sono diminuite.

Pertanto, gli operatori si concentreranno sui prossimi dati economici dalla Cina. Giovedì, l’agenzia di statistica pubblicherà gli ultimi dati sulla produzione industriale, gli investimenti in immobilizzazioni e le vendite al dettaglio. Gli economisti ritengono che questi numeri dimostreranno che la crescita del paese è peggiorata a maggio.

Uno yuan cinese debole non è del tutto negativo per l’economia del paese. Essendo il più grande esportatore al mondo, un renminbi più debole rende più facile per le sue aziende fare affari. In passato, la Cina è stata accusata di aver intenzionalmente svalutato la propria valuta.

Le più grandi notizie sul forex martedì saranno i prossimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che l’inflazione del paese sia leggermente diminuita a maggio, aiutata dal dollaro forte e dal calo dei prezzi del petrolio.

Questi numeri sono notevoli perché arriveranno poche ore prima che la Federal Reserve inizi la sua riunione di politica monetaria di due giorni. In quella riunione, gli analisti ritengono che il comitato deciderà di lasciare invariati i tassi di interesse e le politiche di restrizione quantitativa (QT).

Una Fed aggressiva probabilmente spingerà al rialzo la coppia USD/ CNY. D’altra parte, se la Fed offrirà un tasso relativamente accomodante, spingerà la coppia molto più in basso.

Analisi tecnica USD/CNY

Grafico USD/CNY di TradingView

Il renminbi ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Nel grafico sopra, vediamo che la coppia USD/CNY è riuscita a trasformare la resistenza chiave a 7,0239 in un livello di supporto a maggio 2022. Il trend rialzista della coppia è supportato dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) mentre si avvicina il livello di ritracciamento del 78,6%.

Pertanto, il percorso di minor resistenza per lo yuan cinese è più basso, con il livello successivo da tenere d’occhio a 7,20, il livello di ritracciamento del 78,2%. Il supporto iniziale per la coppia è a 7.1.