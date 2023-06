Il mercato azionario turco raggiunge il massimo storico dopo il crollo della lira (USD/TRY)

Il mercato azionario turco è in forte rialzo. L’Istanbul Borsa 100 è aumentata di quasi 4 volte negli ultimi diciotto mesi. L’indice è balzato del 25% dalle elezioni presidenziali turche di due settimane fa, che hanno visto Recep Tayyip Erdoğan vincere un altro mandato.

Tuttavia, questo è ben lungi dall’essere una normale ascesa del mercato azionario. Non solo sta superando in modo significativo ogni altro importante indice del mercato azionario, ma arriva in mezzo a una valuta nazionale in crollo e un’economia in disordine a seguito di una politica monetaria altamente non convenzionale.

Perché la lira turca sta crollando?

La valuta della Turchia, la lira (USD/TRY), è scesa del 16% dalle elezioni del 28 maggio, e viene scambiata ai minimi storici rispetto al dollaro. Due anni fa, per acquistare un dollaro USA erano necessarie 8,7 lire turche. Oggi, 23,67 lire ti comprano quella stessa lira – pari a una svalutazione del 63%. Negli ultimi cinque anni la svalutazione è di nuovo superiore all’80%, quando il dollaro era scambiato a meno di cinque lire.

Abbiamo messo insieme un pezzo poco dopo la vittoria elettorale di Erdoğan approfondendo le politiche monetarie non convenzionali nella nazione e la fine della valuta, ma in verità, una rapida occhiata al percorso dei tassi di interesse della banca centrale negli ultimi diciotto mesi ritrae l’approccio “contrario” (per dirla educatamente) che il regime ha preso.

Mentre il mondo intero ha aumentato i tassi di interesse in modo aggressivo per tutto il 2022 (e continua a farlo oggi, a metà del 2023), per combattere la più profonda crisi inflazionistica dagli anni ’70, la Turchia non ha aumentato nemmeno una volta. Non solo, ma i tassi di interesse sono stati effettivamente tagliati.

Erdoğan ha affermato dopo le elezioni che il tasso di interesse della banca centrale “è stato ora ridotto all’8,5% e vedrete l’inflazione continuare a scendere”. In relazione all’inflazione dilagante, ha affermato che “se qualcuno può farlo, posso farlo io”.

Il grafico seguente confronta l’approccio della banca centrale turca alla politica dei tassi di interesse rispetto agli Stati Uniti:

L’amministrazione turca ha anche bruciato riserve in valuta estera nel tentativo di sostenere la lira, specialmente durante il periodo che precedeva le elezioni. Il Financial Times ha riferito che Erdoğan ha ridotto le riserve di valuta estera e oro di 17 miliardi di dollari nelle sei settimane precedenti le elezioni generali, un calo del 15%. Quei $ 17 miliardi sono divisi tra un prelievo di $ 9,5 miliardi di valuta estera e $ 7,5 miliardi di oro.

Le autorità hanno anche introdotto controlli sui capitali come parte dei continui sforzi per sostenere la lira. L’accesso alla valuta estera è stato reso difficile per i cittadini turchi, mentre le importazioni di oro sono state sospese dopo il terremoto di febbraio a causa dell’aumento della domanda al dettaglio. Il disavanzo delle partite correnti è salito a un livello quasi record.

Tale è la pressione sulla valuta, il governo ha introdotto speciali conti di risparmio che pagano un tasso di interesse maggiore se la lira si deprezza (a spese del governo). Questo è stato progettato per sostenere la domanda della lira e proteggere il suo tasso di cambio in calo. Attualmente ci sono oltre $ 120 miliardi nei conti e finora sono costati al paese circa $ 4,7 miliardi, da quando sono stati introdotti nel 2021.

Perché il mercato azionario turco è in rialzo?

Quindi, in questo contesto di valuta al collasso e cattiva gestione monetaria e fiscale, perché il mercato azionario sta salendo? Beh, due motivi.

Il primo è proprio per questo motivo: il crollo della valuta. Un rendimento quasi 4 volte superiore in diciotto mesi sembra incredibile, ma questo viene misurato in lire turche, il che distorce il rendimento. In termini di dollari USA, il mercato azionario turco appare meno drammatico:

Tuttavia, mentre la salita è un po’ smorzata se misurata in dollari, registra comunque un guadagno del 63% nell’ultimo anno. Per fare un confronto, l’indice S&P 500 statunitense è aumentato del 17% nello stesso lasso di tempo. Quindi, la performance è ancora eccezionale, e qui c’è più di una lira svalutante che distorce il quadro.

Beh, c’è e non c’è. Il motivo per cui i cittadini turchi versano denaro in borsa è perché è la migliore opzione disponibile per proteggere la propria ricchezza. Questo rally è in gran parte guidato dal mercato interno, con gli investitori stranieri ancora riluttanti a mordere il rischio finanziario e politico offerto dalla Turchia.

E se ci pensi, non sorprende che i turchi si stiano rivolgendo alle azioni. L’inflazione ha raggiunto l’85% lo scorso ottobre e, sebbene da allora si sia attenuata, è alle stelle al 40%. Con l’inflazione perniciosa e la svalutazione della moneta nazionale che divorano rapidamente la ricchezza e il potere d’acquisto dei cittadini, così come l’accesso alla valuta estera limitato come discusso sopra, i cittadini non hanno molte opzioni.

Con la banca centrale sotto il controllo di Erdoğan e seguendo finora una politica caotica, gli investitori turchi si stanno accumulando nelle azioni, indipendentemente dai fondamentali. Tutto si aggiunge a una salita del mercato azionario molto innaturale, ma che ha perfettamente senso date le circostanze uniche. In poche parole, i turchi non hanno molti altri posti a cui rivolgersi per proteggere il loro potere d’acquisto.

Esiste un nuovo regime monetario in Turchia?

Abbiamo pubblicato la scorsa settimana un’analisi sulla lira in seguito alla promessa del nuovo ministro delle finanze Mehmet Şimşek che la Turchia sarebbe tornata a politiche “razionali”.

“Trasparenza, coerenza, prevedibilità e conformità alle norme internazionali saranno i nostri principi di base per raggiungere l’obiettivo di aumentare il benessere sociale”, ha affermato mentre assumeva formalmente il ruolo di ministro delle finanze.

La Turchia non ha altra scelta che tornare a una base razionale. Daremo priorità alla stabilità macrofinanziaria.

Ma non è chiaro quanta autonomia verrà concessa a Şimşek, con Erdoğan noto per il controllo della banca centrale e del regime monetario. Inoltre, se si persegue la politica convenzionale, è probabile che la lira crollerà ulteriormente prima di stabilizzarsi, dato il sostegno artificiale del tasso di cambio che Erdoğan ha effettuato fino ad oggi.

“Ridurre l’inflazione a una cifra nel medio termine… e l’accelerazione della trasformazione strutturale che ridurrà il disavanzo delle partite correnti sono di vitale importanza per il nostro Paese”, ha proseguito Şimşek.

In ogni caso, sembra probabile che il mercato azionario turco continui ad attrarre afflussi all’interno del paese, poiché questo duplice problema di inflazione e svalutazione monetaria non ha una soluzione facile.

A macchiare ulteriormente il quadro ci sono i commenti di Erdoğan dopo le elezioni, che ha promesso di mantenere bassi i tassi, il che rappresenterebbe l’esatto opposto della politica “razionale” a cui Şimşek ha promesso che la nazione sarebbe tornata.

“Per favore, seguitemi all’indomani delle elezioni e vedrete che l’inflazione scenderà insieme ai tassi di interesse”, ha detto Erdoğan alla Galileus Web prima delle elezioni di maggio. Spinto ulteriormente sul fatto che ciò significasse che non ci sarebbero stati cambiamenti nella politica economica, ha risposto con enfasi: “Sì. Assolutamente.”

Quelle citazioni, e questa contraddizione contro la politica razionale promessa, riassumono perfettamente perché la Turchia è in un tale pasticcio e perché gli investitori stranieri probabilmente rimarranno riluttanti a prendere in considerazione le azioni turche. Allo stesso tempo, spiega anche come per i cittadini turchi il mercato azionario sia stata la loro migliore opzione. Ma questo è tutt’altro che un rally “normale”.

