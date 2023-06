Warren Buffett raddoppia i suoi investimenti in Giappone

Warren Buffett continua a vedere opportunità a lungo termine in Giappone. Lunedì, il leggendario investitore ha aumentato la sua partecipazione in cinque società commerciali del paese.

Ecco le cinque aziende giapponesi sostenute da Buffett

National Indemnity Company – una consociata interamente controllata da Berkshire Hathaway ora possiede in media oltre l’8,5% di Mitsui & Co Ltd (TYO: 8031), Marubeni, Sumitomo, Itochu e Mitsubishi Corp (TYO: 8058).

Il valore aggregato dei cinque investimenti ora supera qualsiasi altro titolo detenuto nel Berkshire al di fuori degli Stati Uniti Su ” Street Signs Asia ” della CNBC, Hugh Shelby-Smith di Talaria Asset Management ha osservato:

Il Giappone ha una delle migliori storie macroeconomiche in circolazione. Non è per questo che investiamo, ma chiaramente stiamo vedendo affluire fondi in Giappone a un tasso che non abbiamo visto negli ultimi quindici anni.

Tuttavia, il Nikkei 225 è scambiato leggermente al ribasso lunedì.

I piani di Warren Buffett per i suoi investimenti giapponesi

L’Oracolo di Omaha prevede di mantenere la sua esposizione in Giappone a lungo termine, ma si è già impegnato a non spingere la sua partecipazione in nessuna di queste società oltre il 9,9%.

La sua holding multinazionale conglomerata non ha investimenti oltre i suddetti cinque in Giappone. Anche Shelby-Smith di Talaria ha detto oggi:

Stiamo assistendo a dinamiche di crescita YoY positive [in Giappone]. Hai un punto debole in termini di inflazione. E ci sono molti beni [in Giappone] che sono valutati come se la deflazione esistesse per sempre.

Le cinque società a cui Warren Buffett ha detto ad aprile di aggiungersi, come riportato da Invezz, hanno un portafoglio diversificato con valore e flusso di cassa come priorità.