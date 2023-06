USD/RUB: Rublo in rialzo dopo che la Russia ha interrotto la ribellione

La coppia USD/RUB sarà sotto i riflettori all’apertura dei mercati lunedì, mentre gli investitori riflettono sugli avvenimenti in Russia. La coppia ha chiuso la scorsa settimana a 83,64, vicino al livello più alto dall’aprile dello scorso anno. Il rublo è stata una delle valute dei mercati emergenti con le peggiori performance, essendo crollata di oltre il 63% rispetto al punto più alto del 2022.

Crisi politica russa

Ci sono due notizie importanti che spostano la coppia forex USD/RUB. In primo luogo, negli ultimi mesi il prezzo del greggio ha registrato una forte tendenza al ribasso. Il Brent, il benchmark internazionale, è sceso a 74 dollari mentre il West Texas Intermediate è sceso sotto i 70 dollari. Gli urali russi vengono scambiati sotto i 60 dollari. Sul lato positivo, il prezzo del gas naturale è aumentato del 13% negli ultimi 30 giorni.

La Russia guadagna la maggior parte della sua valuta estera vendendo petrolio greggio e altri prodotti energetici. Pertanto, il rublo russo tende a precipitare quando l’energia e altre materie prime si ritirano.

Il catalizzatore più importante è la situazione politica in Russia durante il fine settimana. Questa crisi si è verificata dopo che il gruppo Wagner ha rilevato una base militare nel sud della Russia e ha minacciato di trasferirsi a Mosca. Si è conclusa dopo che la Bielorussia ha negoziato un accordo per prevenire la crisi.

Non è chiaro come reagirà il rublo russo agli eventi. Gli analisti avvertono che la crisi potrebbe ancora vulnerabile la Russia poiché Wagner è stato uno dei migliori interpreti della guerra ucraina. Pertanto, la sua uscita potrebbe portare a ulteriori sfide per l’esercito russo. La mia opinione è che il rublo russo rimarrà sotto pressione per un po’.

Ci saranno altre importanti notizie russe questa settimana. L’agenzia di statistica pubblicherà mercoledì gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio e sulla disoccupazione. Questi numeri dovrebbero mostrare che il tasso di disoccupazione è salito al 3,5% mentre le vendite al dettaglio sono salite al 7,8%.

Previsioni USD/RUB

Il prezzo da USD a RUB ha avuto una tendenza rialzista negli ultimi giorni. Si è spostato al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Si è spostato sopra le medie mobili a 50 e 100 giorni e la linea di tendenza ascendente mostrata in verde.

Pertanto, come avevo previsto in precedenza, la coppia probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 90. Una mossa al di sotto di 80 invaliderà la visione rialzista.