USD/RUB: La trama si infittisce per il vulnerabile rublo russo

Il rublo russo si aggira vicino al livello più basso dall’aprile 2022 mentre le lotte economiche russe continuano e l’indice del dollaro USA (DXY) rimbalza. Il tasso di cambio USD/RUB è stato scambiato a 80,6, ~58% al di sopra del livello più basso del 2022.

Il petrolio greggio e il gas naturale crollano

Il rublo russo è stato messo sotto pressione a causa delle continue preoccupazioni sui prezzi dell’energia e di altre materie prime. Il prezzo del gas naturale è scambiato al livello più basso dal 2021, mentre il greggio è sceso a circa 70 dollari al barile. E come ho scritto in questo articolo giovedì, alcuni analisti ritengono che i prezzi del petrolio scenderanno presto a $ 60.

L’andamento dei prezzi dell’energia è importante per l’economia russa a causa delle sue vaste risorse. Ad esempio, la Russia è il terzo produttore di greggio dopo gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita. È anche il più grande produttore di gas naturale al mondo. Pertanto, il paese guadagna di più quando questi prezzi aumentano vertiginosamente.

Anche altre materie prime per le quali la Russia è famosa sono in difficoltà mentre la ripresa economica della Cina diventa un miraggio. Ad esempio, i prezzi dei metalli utilizzati nell’industria dei veicoli elettrici come rame, litio e alluminio sono crollati. Anche le materie prime agricole come il grano e il mais sono crollate, come ho scritto qui .

Tutti questi fattori sono importanti perché la Russia genera la maggior parte del suo reddito attraverso la produzione di materie prime. La situazione è stata aggravata dalle vaste sanzioni imposte alla Russia dai paesi occidentali.

Allo stesso tempo, la Russia ha visto un afflusso di rupie indiane che non può utilizzare. I dati mostrano che detiene rupie per un valore di oltre 140 miliardi di dollari e la cifra aumenta ogni mese. Questa situazione si è verificata con l’aumento del volume delle importazioni indiane dalla Russia.

Analisi tecnica USD/RUB

Grafico USD/RUB di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio da USD a RUB ha avuto una tendenza rialzista negli ultimi mesi. Ora si aggira leggermente al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Inoltre, la coppia è supportata dalle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni.

Ha formato un canale ascendente mostrato in verde ed è ora nel punto medio. Pertanto, un ulteriore rialzo sarà confermato se il prezzo si sposta al di sopra del punto di resistenza chiave a 82,93. Una mossa al di sopra di questo prezzo lo vedrà saltare al prossimo livello psicologico di 90.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI