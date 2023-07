I prezzi del mais e del grano aumentano mentre la Russia conclude l’accordo sul grano del Mar Nero

I prezzi del mais e del grano sono aumentati lunedì dopo che la Russia si è ritirata dall’accordo sull’iniziativa Black Sea Grain. Il grano è balzato per il terzo giorno consecutivo e ha raggiunto un massimo di $ 675. Allo stesso modo, il prezzo del mais è balzato a $ 5,6, ~ 9% sopra il livello più basso di questo mese.

Affare di cereali del Mar Nero

La più grande notizia di materie prime proveniva dalla Russia, dove il governo ha affermato che non estenderà l’accordo sul grano del Mar Nero. Si tratta di un accordo importante che ha permesso all’Ucraina di esportare i suoi cereali in tutta sicurezza attraverso il Mar Nero. È stato originariamente raggiunto in Turchia.

Gli analisti si aspettavano che l’accordo scadesse quest’anno poiché la Russia ritiene di aver fatto delle concessioni durante i combattimenti. Allo stesso tempo, il governo e il pubblico ritengono che il paese non abbia guadagnato troppo in cambio.

La Russia ha avanzato diverse richieste. Ad esempio, ha chiesto alle Nazioni Unite di rimuovere la sua missione di pace in Mali. Ha messo in guardia i paesi occidentali dal fornire armi all’Ucraina. E la scorsa settimana, il governo ha criticato la NATO per aver offerto garanzie di sicurezza all’Ucraina.

La decisione della Russia di porre fine all’accordo sul grano del Mar Nero è avvenuta poche ore dopo che le forze ucraine hanno bombardato un ponte chiave che collega l’Ucraina alla Crimea. Di conseguenza, le autorità hanno bloccato i movimenti dei veicoli attraverso il ponte.

L’Ucraina è un importante venditore di grano

I prezzi del mais e del grano, quindi, sono aumentati in quanto gli investitori hanno previsto un’interruzione dell’offerta nei prossimi mesi. Ciò è degno di nota poiché la Russia e l’Ucraina sono i principali fornitori di prodotti agricoli chiave come mais e grano.

L’Ucraina è il terzo esportatore di mais dopo Stati Uniti e Argentina. È anche il quinto più grande esportatore di grano dopo Russia, Stati Uniti, Australia e Canada. Pertanto, è probabile che i flussi commerciali nel mercato agricolo vengano perturbati.

Tuttavia, esiste la possibilità che la Russia stia utilizzando l’accordo sul grano del Mar Nero a fini di negoziazione. Per prima cosa, l’accordo è nel suo interesse a causa dell’impennata delle scorte a seguito di un raccolto eccezionale quest’anno.

Nel frattempo, si teme che la situazione di clima secco in corso possa avere un impatto sui prezzi del grano. Il rapporto WASDE pubblicato la scorsa settimana ha mostrato che la produzione nella maggior parte dei paesi come l’Argentina e l’Europa sarà inferiore quest’anno. Il rapporto diceva :

“La produzione dell’UE è diminuita di 2,5 milioni di tonnellate a 138,0 milioni, poiché il clima secco in corso riduce le prospettive di rendimento principalmente in Germania, Spagna, Francia e Italia. La previsione per la produzione di grano in Argentina è diminuita di 2,0 milioni di tonnellate a 17,5 milioni sulla base delle stime governative riviste dell’area coltivata”.

La produzione di mais dovrebbe continuare a crescere nei prossimi mesi a causa dell’aumento della superficie coltivata negli Stati Uniti, come ho scritto qui . La produzione dovrebbe aumentare anche in Brasile, Canada e Ucraina.