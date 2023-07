Il senatore Warren vuole che la SEC indaghi su Tesla: ecco perché

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) è al centro dell’attenzione questa mattina dopo che la senatrice Elizabeth Warren ha esortato la SEC degli Stati Uniti a indagare sul colosso dei veicoli elettrici.

Quello che ha scritto oggi in una lettera alla SEC

L’anno scorso, Elon Musk ha speso 44 miliardi di dollari per rilevare Twitter e ne è stato amministratore delegato per mesi, cosa che non andava bene per il senatore Warren. In una lettera al regolatore oggi, ha scritto:

Le azioni di Musk da quando è diventato CEO di Twitter pur rimanendo CEO di Tesla hanno sollevato preoccupazioni su conflitti di interesse, appropriazione indebita di beni aziendali e altri impatti negativi per gli azionisti di Tesla.

L’Ufficio per gli affari pubblici della SEC deve ancora commentare la notizia.

A maggio, Musk ha nominato Linda Yaccarino il nuovo amministratore delegato di Twitter (fonte). È ancora il CTO del servizio di social network, però.

Il senatore Warren non è soddisfatto del consiglio di amministrazione di Tesla

Si noti che la senatrice Warren aveva sollevato preoccupazioni simili in una precedente corrispondenza con Robyn Denholm, presidente del consiglio di amministrazione di Tesla Inc. Nella sua lettera di lunedì, ha aggiunto:

Le informazioni inadeguate del consiglio di amministrazione e gli stretti rapporti di diversi membri del consiglio con Musk sollevano interrogativi sull’efficacia del governo societario e sulle potenziali violazioni delle leggi sui titoli.

Durante il fine settimana, il gigante automobilistico multinazionale ha anche confermato di aver costruito il suo primo Cybertruck presso Giga Texas, una notizia che sta pesando sulle azioni Rivian lunedì.

Tesla dovrebbe riportare i risultati finanziari del secondo trimestre questa settimana. Prima del rapporto, le sue azioni sono aumentate di circa il 160% rispetto all’inizio del 2023.

