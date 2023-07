Chevron ha appena fatto due grandi annunci: scopri di più

Le azioni di Chevron Corporation (NYSE: CVX) sono in rialzo dopo che il colosso del petrolio e del gas ha fatto due grandi annunci questa mattina.

Chevron nomina un nuovo capo delle finanze

Copy link to section

In primo luogo, il gigante dell’energia ha detto Pierre Breber – il suo Chief Financial Officer andrà in pensione il prossimo anno e ha nominato Eimear Bonner come suo successore. Bonner è attualmente il CTO di Chevron Corporation.

La multinazionale ha anche affermato che non era più obbligatorio per il CEO Mike Wirth andare in pensione a 65 anni. Su ” Squawk on the Street ” della CNBC, l’amministratore delegato ha detto oggi:

Abbiamo un buon slancio commerciale. Sono entusiasta di continuare a guidare Chevron per offrire rendimenti più elevati per i nostri azionisti e un sistema energetico a basse emissioni di carbonio per il mondo.

Lunedì, Chevron ha riportato ottimi risultati preliminari anche per il suo secondo trimestre fiscale. Al momento della scrittura, lo stock di petrolio è in calo del 13% per l’anno.

Cifre notevoli nei risultati preliminari del secondo trimestre di Chevron

Copy link to section

Chevron Corporation ha dichiarato di aver concluso il suo ultimo trimestre con un utile di $ 6,0 miliardi che si traduce in $ 3,08 per azione su base rettificata.

In confronto, gli analisti erano a $ 2,97 per azione. Secondo il CEO Wirth:

Stiamo decarbonizzando il business del petrolio e del gas, riducendo l’intensità di carbonio di ogni barile e investendo nella cattura e stoccaggio del carbonio, idrogeno, combustibili rinnovabili e altre tecnologie che vogliamo ridimensionare.

Ha ribadito, tuttavia, che l’economia globale non può ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili in tempi brevi. All’inizio di quest’anno, Chevron ha dichiarato che acquisterà PDC Energy per 6,3 miliardi di dollari, un’acquisizione che prevede si concluderà il mese prossimo.

La produzione ha raggiunto un livello record nel bacino del Permiano

Copy link to section

Chevron ha registrato una produzione record nel bacino del Permiano, in aumento dell’11% nel secondo trimestre, come da comunicato stampa.

Tuttavia, il suo profitto trimestrale è diminuito sia in sequenza che su base annua poiché i prezzi del petrolio si sono notevolmente raffreddati. Il CEO Wirth ha aggiunto:

La discussione che abbiamo con l’amministrazione è su come trovare l’equilibrio in modo da non concentrarci su un aspetto, che si tratti di convenienza, affidabilità o ambiente che abbiamo perso la trama su altri. Dobbiamo tenere d’occhio tutti e tre.

La compagnia petrolifera e del gas ha restituito agli azionisti la cifra record di 7,2 miliardi di dollari nel suo secondo trimestre fiscale. Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo Chevron.