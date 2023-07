Le azioni di PacWest salgono del 30% su un accordo di acquisizione da $ 1,1 miliardi

PacWest Bancorp (NASDAQ:PACW) ha aperto oggi in rialzo del 30% dopo che Bank of California Inc (NYSE:BANC) ha dichiarato che acquisterà la società di banca commerciale per 1,10 miliardi di dollari.

Dettagli della fusione PacWest-Banc of California

La fusione di tutte le azioni sostituirà ogni azione di PacWest con 0,6569 azioni di Banc of California.

Jared Wolff – l’amministratore delegato di Banc of California continuerà a guidare la società combinata, secondo il comunicato stampa. Reagendo all’annuncio, l’analista di Raymond James David Long ha dichiarato:

Riteniamo che la vendita di PacWest abbia senso per gli azionisti date le numerose difficoltà che la banca ha dovuto affrontare dal panico bancario di marzo.

Una volta completata la transazione, PacWest opererà sotto il banner Banc of California. Anche “BANC” è in rialzo dopo le notizie di questa mattina.

PacWest ha chiuso il secondo trimestre con una perdita di 207 milioni di dollari

La notizia del mercato azionario arriva solo poche ore dopo che PacWest ha registrato una perdita di 207,4 milioni di dollari per il suo secondo trimestre finanziario. Il mese scorso ha anche venduto il portafoglio di prestiti di creditori finanziari ad Ares Management, come riportato da Invezz qui.

Secondo il comunicato stampa, la società risultante dalla fusione avrà $ 30,5 miliardi di depositi, $ 25,3 miliardi di prestiti e $ 36,1 miliardi di asset. L’analista di Raymond James ha anche detto oggi:

L’operazione segna una trasformazione strutturale per BANC e ne accelera l’evoluzione, con un profilo di redditività molto migliorato in uscita dal 2024.

PacWest e Banc of California deterranno rispettivamente il 47% e il 34% della società mista. Un altro 19% resterà a Centerbridge e Warburg, che hanno interamente impegnato 400 milioni di dollari in azioni per la fusione.