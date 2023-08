Previsioni sui prezzi dell’uranio: la domanda e l’offerta sono favorevoli

I prezzi dell’uranio hanno continuato a salire questa settimana mentre i partecipanti al mercato valutavano le dinamiche della domanda e dell’offerta dopo il colpo di stato in Niger. Lo Sprott Physical Uranium Trust, attentamente monitorato, è balzato a 13,37 dollari, il punto più alto dal 23 giugno. È balzato di oltre il 25% dal punto più basso di quest’anno.

Le implicazioni del colpo di stato in Niger

Copy link to section

Una delle principali storie geopolitiche di questa settimana è stata il colpo di stato avvenuto in Niger, un paese dell’Africa occidentale. Il colpo di stato potrebbe avere importanti implicazioni per il mercato dell’uranio poiché il paese è il settimo esportatore mondiale. Vende la maggior parte del suo uranio a paesi europei come Francia e Germania.

Le miniere di uranio in Niger continuano a produrre e le esportazioni continuano. Ma ci sono rischi che una crisi prolungata possa portare a interruzioni dell’approvvigionamento. Per uno, ECOWAS, un blocco economico dell’Africa occidentale ha avvertito che potrebbe intervenire militarmente. Anche il Burkina Faso e il Mali hanno minacciato di intervenire se l’ECOWAS invade il Paese.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5vPCSRFGlg

Sul lato positivo, ci sono segnali che la crisi sarà gestita diplomaticamente nelle prossime settimane. Se ciò accade, significa che il mercato dell’uranio vedrà poche interruzioni. In una dichiarazione, Jonathan Hinze di UxC ha dichiarato :

“Un evento come questo potrebbe richiedere un po’ più di tempo per penetrare nella psicologia del mercato. Potremmo benissimo vedere ancora impatti maggiori nei giorni e nelle settimane a venire. Tutte le indicazioni sarebbero che questo sarebbe un catalizzatore per movimenti al rialzo nell’uranio prezzo dato lo stretto equilibrio tra domanda e offerta di uranio in questo momento.”

Tuttavia, i fondamentali dell’uranio sono ancora forti poiché la domanda continua a crescere mentre i paesi passano all’energia pulita. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno lanciato la prima centrale nucleare in oltre tre decenni in Georgia.

Altri paesi come il Regno Unito e la Francia stanno lavorando su impianti nucleari modulari più piccoli mentre si spostano dal carbone e da altri combustibili fossili.

Prospettive del prezzo dello Sprott Physical Uranium Trust

Copy link to section

Save

Lo Sprott Physical Uranium Trust è uno dei modi migliori per investire nell’uranio negli Stati Uniti e in Canada. È il più grande fondo di uranio fisico con oltre $ 3,4 miliardi di attività.

Come altre materie prime , il prezzo dell’uranio è solitamente influenzato dalla domanda e dall’offerta. Ora, il mondo si trova in una situazione in cui la domanda di uranio è in aumento poiché permangono colli di bottiglia nell’offerta. La sfida dell’approvvigionamento potrebbe continuare se il colpo di stato in Niger regge e mentre le sanzioni incombenti sull’uranio russo continuano.

Pertanto, le prospettive dell’uranio e dello Sprott Physical Uranium Trust sono rialziste nel breve termine. Se ciò accade, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà a $15. Questa opinione sarà confermata se il prezzo supererà l’importante punto di resistenza a 13,66$, il punto più alto di giugno.

Save