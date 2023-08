Il prezzo delle azioni IWG forma un modello rialzista mentre aumentano i problemi di WeWork

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo delle azioni IWG (LON: IWG) è rimasto in un intervallo ristretto dopo che la società ha pubblicato ottimi risultati finanziari. Il titolo è stato scambiato a 151p martedì, dove è rimasto negli ultimi giorni. Questo prezzo è di circa il 17% superiore al livello più basso di giugno.

Regus e WeWork divergono

IWG ha pubblicato risultati finanziari incoraggianti martedì. In una dichiarazione, la società ha affermato che le sue entrate sono balzate a un record di 1,67 miliardi di sterline nei primi sei mesi dell’anno. Il suo EBITDA è balzato del 48% a 198 milioni di sterline. Allo stesso tempo, il flusso di cassa della società è balzato a 162 milioni di sterline, mentre il suo debito netto è diminuito di 54 milioni di sterline.

Inoltre, Worka, una piattaforma per il lavoro ibrido, ha visto le sue entrate aumentare del 32% a 153 milioni di sterline. Nonostante questa performance, la società ha avvertito di trovarsi di fronte a notevoli venti contrari al cambio e a un ambiente economico e competitivo difficile.

Il principale concorrente di IWG è WeWork, un’azienda che un tempo valeva oltre 45 miliardi di dollari. Martedì, WeWork ha dichiarato che le sue entrate sono salite a $ 844 milioni nel secondo trimestre, mentre la sua perdita netta è balzata a $ 397 milioni.

Soprattutto, WeWork ha avvertito che la sua attività stava attraversando un periodo difficile. Pertanto, la direzione ha affermato che la società potrebbe cessare l’attività nei prossimi mesi. La dichiarazione diceva :

“A causa delle perdite della Società e delle esigenze di cassa previste, combinate con l’aumento del tasso di abbandono dei membri e degli attuali livelli di liquidità, esistono dubbi sostanziali sulla capacità della Società di continuare a funzionare”.

Di conseguenza, il prezzo delle azioni WeWork è crollato di oltre il 24% in orari prolungati, portando la sua capitalizzazione di mercato a soli $ 150 milioni.

Come ho scritto qui qualche mese fa, un crollo di WeWork potrebbe avere un vantaggio marginale per IWG. Ciò accadrà quando le aziende che utilizzano gli spazi di WeWork passeranno ai marchi di IWG come Regus, Spaces e Signature.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ5ZCahaelU&pp=ygUGd2V3b3Jr

IWG è leggermente diverso da WeWork in quanto utilizza un modello di business asset light. In questo, l’azienda collabora con i proprietari per offrire i loro spazi. Utilizza anche un modello di franchising che gli consente di guadagnare commissioni senza effettuare ingenti investimenti. Di conseguenza, la società ha firmato più accordi nella prima metà dell’anno rispetto al 2022.

Previsione del prezzo delle azioni IWG

Save

Grafico IWG di TradingView

Il prezzo delle azioni IWG è stato in una fase di consolidamento negli ultimi giorni. Sul grafico a quattro ore, il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al punto neutro mentre le azioni sono leggermente al di sopra della media mobile a 25 periodi.

Ancora più importante, il titolo ha formato un modello testa e spalle invertito. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo è uno dei migliori modelli di inversione sul mercato. Lo stock è ora lungo la scollatura di questo modello. Pertanto, è probabile che le azioni si riprendano poiché gli acquirenti mirano al punto di resistenza chiave a 175,2 pence, il punto più alto del 14 aprile.

