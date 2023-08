La correlazione Bitcoin con l’S&P 500 scende ma rimane alta

C’è stata una certa copertura all’interno dello spazio crittografico recentemente incentrata sulla relazione sempre intrigante tra Bitcoin e il mercato azionario.

Vale a dire, che la correlazione tra i due sta scendendo rapidamente, scendendo saldamente in territorio negativo nelle ultime settimane. Ciò attira l’attenzione perché, per molti, il potenziale di Bitcoin si realizzerà solo quando finalmente si separerà dagli asset di rischio. Tuttavia, trarre conclusioni dalla recente azione sui prezzi che questo disaccoppiamento sia in corso sarebbe fuorviante.

Prima di capire perché, valutiamo prima la correlazione su base continuativa di 30 giorni, mostrando il calo nelle ultime settimane:

Rimpicciolendo per incorporare un orizzonte temporale degli ultimi diciotto mesi, che coincide all’incirca con la transizione dell’economia in un ambiente monetario ristretto – e quindi un calo delle attività rischiose – vediamo che la correlazione era inferiore al livello attuale solo due volte.

La prima volta che abbiamo avuto una tale rottura nella relazione è stato il crollo di FTX, che ha fatto crollare i mercati delle criptovalute nello stesso momento in cui il mercato azionario è saltato giù dalle letture dell’inflazione che sono scese al di sotto delle aspettative, innescando una ricalibrazione per quanto riguarda le opinioni del mercato su quanto aumenterebbero i tassi di interesse.

La seconda volta è stata a metà giugno, quando abbiamo avuto una serie di eventi specifici per le criptovalute in rapida successione: la SEC ha citato in giudizio Binance, poi Coinbase, quindi una serie di richieste spot di ETF.

Perché i grafici possono essere fuorvianti

Quindi, tutto sembra positivo, giusto? Bene, a volte i grafici possono essere fuorvianti. La prima cosa da sottolineare è che i suddetti coefficienti di correlazione sono calcolati su una finestra mobile di 30 giorni. Se lo allarghiamo a 90 giorni, il quadro cambia. Ovviamente, con un campione più ampio, la volatilità della metrica si attenua, ma offre anche più prospettive rispetto ai 30 giorni. Dai un’occhiata a cosa trasmette:

Lo smorzamento è molto più modesto. Detto questo, mostra comunque che nel complesso la tendenza è andata al ribasso dallo scorso ottobre (di nuovo, se qui trascuriamo il cigno nero FTX). Per inciso, questo è stato più o meno nello stesso periodo in cui i mercati hanno toccato il fondo su tutta la linea, con il sentiment ai minimi storici. Da allora, l’inflazione è diminuita e le possibilità di una recessione molto dura sono diminuite (anche se la lotta non è ancora finita).

Ma mentre si è visto un certo allentamento nella relazione serrata tra Bitcoin e il mercato azionario, è importante sottolineare che è ancora estremamente elevata. Inoltre, i coefficienti di correlazione calcolati e discussi in questo pezzo confrontano tutti Bitcoin con l’S&P 500. Quando si traccia la sua relazione con il Nasdaq più tecnologico, la correlazione è di nuovo ancora più alta.

E per ribadire con fermezza come diversi punti di vista sulla stessa statistica possono essere sfruttati per costruire narrazioni, diamo un’occhiata a un altro grafico. Invece di presentare i 30 o i 90 giorni, questa volta esaminiamo una finestra mobile di 60 giorni:

Questo dimostra il contrario : la correlazione sta aumentando. Come se fosse ancora in dubbio, ci dice con fermezza quanto dobbiamo essere prudenti nel valutare i movimenti qui. Durante la ricerca su Internet e l’esplorazione delle newsletter di ricerca e del lavoro degli analisti, la diffusione delle finestre campione scelte tra 30 giorni, 60 giorni e 90 giorni è ampia e spesso le diverse conclusioni che ciascuno presenta non vengono menzionate.

Un’analogia chiara per quanto possa essere importante la finestra è quando si guarda all’inflazione. Abbiamo visto l’inflazione precipitare al 3% a partire dalla lettura del mese scorso, tuttavia, questo è su base anno su anno e costituisce una crescita del 3% in più rispetto alla crescita dell’anno scorso. Con una finestra di dodici mesi, stiamo assistendo a un calo di alcune letture calde dello scorso anno, il che sta aumentando il tasso di diminuzione del numero principale.

Indubbiamente, l’inflazione sta diminuendo rapidamente, ma l’effetto è stato esacerbato dalle letture di picco che sono arrivate in questo periodo lo scorso anno, cadendo nella parte posteriore. Questo è simile a ciò che accade quando tagliamo la nostra finestra di correlazione a 30 o 60 giorni, se ci sono stati periodi di letture particolarmente forti in un modo o nell’altro al limite di quei campioni.

Una lezione da fare

All’interno di un settore polarizzante come può essere la criptovaluta, la questione del framing e di altri pregiudizi è una lezione importante. Questo è solo un esempio, ma spesso grafici e punti di vista vengono condivisi sulla base di dati che, consapevolmente o meno, sono stati manipolati per confermare le posizioni preconcette delle persone.

Dai un’occhiata a questo tweet del noto crypto bull Pomp che ammonisce l’S&P 500 per aver generato solo un rendimento inferiore al 1000% negli ultimi 30 anni. Il problema? I dividendi sono esclusi dall’S&P 500, rendendo in ultima analisi inutile il confronto, soprattutto su un orizzonte temporale lungo fino a tre decenni (per riferimento, con i dividendi inclusi, il rendimento in questo periodo è del 1700%).

If you held the S&P 500 index via $SPY since January 1993, you are still under 1,000% return as of today.



That is 30+ years 🤯 pic.twitter.com/8zEBthaRl0 — Pomp 🌪 (@APompliano) July 23, 2023

Una posizione online comune è che l’amore per Bitcoin significa che bisogna anche guardare dall’alto in basso qualsiasi altra risorsa o rifiutarsi persino di discutere delle carenze o degli svantaggi percepiti di Bitcoin è strano.

Di solito, questi pregiudizi non sono dannosi. Le informazioni si diffondono rapidamente in questa era digitale e con un settore nascente ed enigmatico come lo è ancora la criptovaluta, tutti stanno cercando di capirlo man mano che procediamo.

Ma per tornare al punto in questione, la correlazione, forse la cosa più semplice di tutte è semplicemente tracciare il ritorno di Bitcoin contro il ritorno del mercato azionario dall’inizio di questo ciclo (se possiamo approssimativamente dichiarare l’inizio del 2022 come questo nuovo paradigma ad alta inflazione). Cosa ti dice il grafico qui sotto?

Certo, il rapporto è stretto. E senza dubbio, nell’ultimo mese, sembra che ci sia stata una certa divergenza, anche se Bitcoin ha sottoperformato relativamente. Potrebbe trattarsi di una preoccupazione guidata dalla regolamentazione o di tutta una serie di altri fattori.

La linea di fondo è questa: la questione se, o quando, Bitcoin si separerà dagli asset di rischio è una delle questioni più grandi e cruciali che governano non solo Bitcoin stesso, ma l’intero spazio. Il dibattito intorno a questo continuerà a vorticare e rimane uno degli aspetti più affascinanti del settore da analizzare.

Tuttavia, osservando il movimento dei prezzi di oggi, mentre potrebbe essersi verificato un allentamento mentre il mercato si muove per anticipare una potenziale cessazione degli implacabili aumenti dei tassi di interesse degli ultimi diciotto mesi, Bitcoin è attualmente molto correlato al mercato azionario e agli asset di rischio. Almeno per oggi, questo vale molto.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.