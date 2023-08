Cosa ha fatto schizzare le azioni Marks and Spencer dell’8,0% martedì?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Le azioni di Marks and Spencer Group Plc (LON: MKS) hanno chiuso martedì in rialzo di quasi l’8,0%, dopo che il rivenditore ha alzato le sue prospettive di profitto per l’intero anno.

Marks and Spencer fa scorta di prospettive di profitto in aumento

Copy link to section

La multinazionale ha convenuto che le prospettive macro rimangono incerte e che la spesa potrebbe restringersi in futuro, ma ha affermato che quest’anno si prevede che l’utile cresca ancora rispetto alla precedente previsione di calo.

Si noti che l’azienda britannica non ha fornito una cifra particolare per il profitto atteso, tuttavia. Quella metrica era arrivata a 475,7 milioni di sterline (603,5 milioni di dollari) nell’anno fiscale 2023.

Le azioni Marks and Spencer sono balzate questa mattina anche perché la società di vendita al dettaglio ha dichiarato di aver continuato a guadagnare quote di cibo, abbigliamento e casa nelle prime diciannove settimane dell’attuale anno finanziario.

Le azioni del Regno Unito sono ora aumentate di un enorme 70% da inizio anno.

Marks and Spencer afferma che le vendite in negozio stanno sovraperformando

Copy link to section

Marks and Spencer ha visto le sue vendite di prodotti alimentari comparabili nel periodo di diciannove settimane aumentare di oltre l’11%, continuando a concentrarsi sulla qualità.

Una collezione di articoli di moda a buon prezzo ha registrato una crescita delle vendite di oltre il 6,0% anche nel segmento dell’abbigliamento e della casa. Marks and Spencer ha attribuito gran parte della forza alle vendite in negozio, mentre online è stato più contenuto nel suddetto periodo, come da comunicato stampa.

Martedì, il rivenditore londinese ha anche confermato che il suo margine operativo si manterrà forte nell’anno fiscale 2024. Condividendo la loro opinione sulle azioni Marks and Spencer, gli analisti di Shore Capital Clive Black e Darren Shirley hanno dichiarato oggi:

Riteniamo che un rapporto PE di 13,5x sarebbe un punto di partenza appropriato per valutare se l’attuale performance di Marks and Spencer ha gambe, il che implica un prezzo delle azioni di c250p.

Save