Mentre il fallimento di Wilko mette in luce i problemi economici, quali sono le prospettive per la vendita al dettaglio nel Regno Unito?

Il mese di luglio è stato il mese più caldo mai registrato per le temperature a livello globale. Tuttavia, nella nazione del Regno Unito, le felpe con cappuccio venivano indossate quotidianamente e le temperature erano curiosamente miti. Pioveva spesso, gli inglesi si rannicchiavano al chiuso nei pub e nei ristoranti, lamentandosi di un’estate che gli sfuggiva giorno dopo giorno.

C’è senza dubbio una spiegazione meteorologica per come gran parte dell’Europa sfrigolasse in condizioni di caldo estremo mentre il Regno Unito è stato lasciato fuori al freddo. Ma in un certo senso, è servito come una chiara analogia per come l’economia della Gran Bretagna, una volta grande, sia caduta in tempi difficili.

La catena di vendita al dettaglio a basso costo Wilko, fondata nel 1930 e che impiega oltre 12.000 persone, ha annunciato questa settimana che stava dichiarando bancarotta. Il colpo alimenta ulteriore preoccupazione per lo stato della vendita al dettaglio nel Regno Unito, così come per l’economia nel suo complesso.

La scomparsa di Wilko segue le recenti notizie dei colleghi pesi massimi della catena Marks & Spencers (LON: MKS) e Boots (NASDAQ:WBA) che ridurranno le operazioni. Le lotte nel clima attuale arrivano anche subito dopo un altro periodo difficile per molti negozi al dettaglio, la pandemia COVID, guidata dal gigante del dipartimento Debenhams che ha chiuso i battenti nel 2021 dopo 242 anni di attività.

L’indice FTSE 350 General Retailers, che rappresenta la performance dei rivenditori generici quotati alla Borsa di Londra, è in calo del 27% dall’inizio del 2022 (anche se le cose sono migliorate da ottobre, di cui parleremo più avanti).

Crisi del costo della vita in Gran Bretagna

Copy link to section

La causa alla base della debolezza è familiare: un’economia che scricchiola sotto un’aggressiva crisi del costo della vita. L’inflazione nel Regno Unito è balzata a due cifre lo scorso anno e rimane elevata, con il dato più recente dell’8%.

Con i tassi ipotecari che soffocano i proprietari di case e i salari reali che non riescono a tenere il passo con la spirale dei prezzi, la spesa è più difficile da sostenere per le famiglie britanniche.

Il grafico sopra dipinge un quadro raccapricciante, ma mostra anche un netto calo rispetto al picco dello scorso ottobre. Tuttavia, il diavolo potrebbe essere nei dettagli; mentre il grafico sopra mostra un tasso principale in calo, i politici spesso indicano il numero principale come più indicativo. Questa metrica esclude elementi volatili come energia e cibo.

Con queste esclusioni, il numero di base è talvolta visto come più rilevante per quanto riguarda le decisioni di politica monetaria, che ha visto i tassi di interesse nel Regno Unito aumentare sensibilmente e di conseguenza la liquidità è stata risucchiata dal sistema. Sfortunatamente per i consumatori del Regno Unito, il mese scorso si è registrato il tasso di inflazione core più alto dal 1992.

C’è quindi molta preoccupazione che l’inflazione non stia scendendo così rapidamente come si sperava. In effetti, il confronto tra il Regno Unito e nazioni simili non produce risultati ottimistici; l’attuale tasso di inflazione (headline) è tra i più alti dell’Europa occidentale.

In termini di tendenza generale, gli Stati Uniti sono probabilmente ora la luce splendente, il mercato prevede che gli aumenti dei tassi di interesse si concluderanno quando il tasso di inflazione scenderà al 3% (anche se la battaglia è tutt’altro che finita). Il contrasto con la traiettoria del Regno Unito è chiaro:

Retail solo un altro settore

Copy link to section

In questo contesto, è facile vedere i travagli del settore della vendita al dettaglio nel Regno Unito. Tuttavia, non lo è

non solo nelle sue lotte: questa crisi ha colpito ogni centimetro dell’economia. Tracciare la performance del General Retailers Index rispetto al FTSE 250 lo mostra, come nel grafico successivo, con quest’ultimo in calo di un importo simile rispetto al livello in cui è stato scambiato all’inizio dell’anno 2022.

(Anche se il FTSE 100 è presentato anche nel grafico sottostante, la sua robusta performance è fuorviante per quanto riguarda l’agire come un barometro per il Regno Unito. Le società all’interno dell’indice ottengono circa il 75% delle loro entrate al di fuori del Regno Unito, il che significa che hanno beneficiato di un sterlina indebolita l’anno scorso. Inoltre, l’indice è dominato da settori quali petrolio, banche, tabacco e miniere, ed è stato sostenuto dagli aumenti dei prezzi dell’energia e delle materie prime lo scorso anno).

Eppure, nonostante tutto questo destino negativo, il grafico sopra mostra anche una rinascita per la vendita al dettaglio dall’inizio dell’anno. Inoltre, guardando in particolare l’indice General Retailers, ha sovraperformato il FTSE 250 dal terzo trimestre dello scorso anno. Finora nel 2023, l’indice è aumentato del 26%, a differenza del FTSE 250 che è rimasto piatto.

Il sentiment rimane basso e il reddito disponibile si è ridotto, ma il quadro è innegabilmente più luminoso rispetto all’inizio dell’anno. Sono passati solo nove mesi dall’inizio del disastroso regno di Lizz Truss, che ha quasi fatto crollare l’intera economia nel suo caotico mandato di 44 giorni. Sebbene sia una barra bassa, le cose sembrano almeno andare nella giusta direzione, anche se lentamente.

Tuttavia, le sfide rimangono difficili per la vendita al dettaglio. La scorsa settimana, il British Retail Consortium (BRC) ha affermato che le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,5% su base annua, ben al di sotto del tasso di crescita medio su 12 mesi del 3,9%. Forse più preoccupante è il fatto che il tasso sia sceso rispetto al picco del 2023 del 5,2% di febbraio.

Il capo economista della Banca d’Inghilterra, Huw Pill, ha suscitato scalpore ad aprile quando ha affermato che le famiglie e le imprese britanniche devono “accettare che stanno peggio”. Eppure i numeri parlano chiaro. Per quanto cupo sia, in questa crisi economica post-pandemia, post-Brexit e del costo della vita, il Regno Unito semplicemente non è così ricco come una volta. Ciò è chiaro in tutto il paese, ma in modo particolarmente acuto nella vendita al dettaglio.

Save