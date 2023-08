Analisi del prezzo del greggio Brent: potrebbe rimbalzare fino a 90 dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo del petrolio greggio Brent è sceso questa settimana poiché continuano le preoccupazioni per l’economia cinese. Il prezzo è sceso a 81,65 dollari questa settimana, in calo rispetto al massimo di questo mese di 87,10 dollari. Nonostante il calo, i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 16% rispetto al livello più basso di quest’anno.

Preoccupa il rallentamento della Cina

Ci sono due fattori principali che muovono i prezzi del petrolio greggio e di altre materie prime. Innanzitutto, ci sono preoccupazioni per l’economia cinese. I recenti dati economici hanno mostrato che le tendenze in Cina non sono buone. Il tasso di disoccupazione giovanile è salito al livello più alto degli ultimi decenni.

Ulteriori dati hanno mostrato che la produzione industriale americana, gli investimenti in immobilizzazioni e le esportazioni sono crollati negli ultimi mesi. Come ho scritto qui , le sfide economiche della Cina possono essere semplificate in 5 D: domanda, disaccoppiamento, debito e dati demografici.

La Cina è un mercato importante per il mercato petrolifero poiché è il maggiore consumatore. Il rapporto più recente di Vortexa mostra che la domanda di petrolio per quest’anno potrebbe aver raggiunto il picco anche se le scorte onshore aumentano. Sebbene la domanda del Paese sia aumentata, la maggior parte di questi acquisti si è spostata verso le scorte.

L’altra preoccupazione principale riguarda la Federal Reserve e l’indice del dollaro statunitense (DXY). Dati recenti mostrano che l’indice DXY è balzato a 104 dollari, il livello più alto da giugno di quest’anno. Storicamente, il dollaro ha una relazione inversa con i prezzi del petrolio greggio.

Il dollaro è balzato poiché gli investitori hanno abbracciato un sentimento di avversione al rischio. Questa visione è supportata anche dall’impennata dei rendimenti obbligazionari e dal calo dei prezzi delle azioni.

Tuttavia, gli analisti ritengono che il prezzo del petrolio greggio riprenderà nei prossimi mesi. Sostengono che la domanda rimane significativamente elevata mentre l’offerta da parte dei membri dell’OPEC è limitata. In una recente nota Amrita Sen, noto analista, prevede che il Brent balzerà a 90 dollari.

Previsioni sul prezzo del greggio Brent

Grafico grezzo di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del petrolio greggio Brent si è ritirato negli ultimi giorni. Questo ritiro è iniziato quando il prezzo ha raggiunto l’importante livello di resistenza a $ 87,75. Questo è stato un livello cruciale poiché è stato il punto più alto il 12 aprile e il 24 gennaio. Nella maggior parte dei periodi, gli asset tendono a ritirarsi dopo aver raggiunto un punto di resistenza chiave.

Sul grafico giornaliero, il petrolio greggio rimane al di sopra della media mobile a 50 giorni mentre il Relative Strength Index (RSI) è sceso al di sotto del punto neutrale a 50. Pertanto, le prospettive per il petrolio sono rialziste, con la resistenza iniziale da tenere d’occhio a 87,75 dollari.. Un movimento al di sopra di questo livello lo vedrà saltare a 90$.

