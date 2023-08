Le 4 D che influenzano l’indice China A50 e Shanghai

La svendita dell’indice China A50 ha guadagnato slancio in quanto continuano le preoccupazioni sull’economia cinese. Martedì è crollato al minimo di 12.325 CNY, il livello più basso dal 1° giugno di quest’anno. È sceso di quasi il 10% rispetto al punto più alto di luglio e di circa il 15% rispetto al massimo da inizio anno.

Quattro D che colpiscono la Cina

Negli ultimi mesi gli indici China A50 e Shanghai sono stati messi sotto pressione a causa delle preoccupazioni degli investitori per l’economia cinese. In generale, le sfide del Paese possono essere suddivise in quattro D.

In primo luogo, c’è una questione di rallentamento della domanda locale e internazionale. La domanda esterna è stata evidenziata dal rallentamento delle esportazioni e delle importazioni . La domanda interna ha subito un rallentamento, come evidenziato dal forte calo dei prezzi delle case e delle vendite al dettaglio.

In secondo luogo, la Cina sta attraversando una crisi del debito che si estende al settore aziendale, al governo locale e alle famiglie. Come ho scritto qui, l’economia è entrata in una recessione patrimoniale, in cui queste entità si concentrano sulla riduzione del proprio debito.

I governi locali cinesi si trovano ad affrontare una crisi del debito a causa del calo del valore delle vendite dei loro terreni. Allo stesso tempo, aziende come Country Garden ed Evergrande sono a rischio poiché le loro vendite crollano e il peso del debito continua.

In terzo luogo, c’è la sfida del disaccoppiamento mentre continuano le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Questo disaccoppiamento sta avendo alcune conseguenze importanti, tra cui un forte calo degli investimenti diretti esteri (IDE). La maggior parte delle aziende americane ha anche diversificato le proprie fonti, il che ha visto il Messico diventare il principale partner commerciale.

Infine, la Cina si trova ad affrontare importanti cambiamenti demografici poiché la sua popolazione rallenta. I dati più recenti mostrano che il tasso di fertilità del paese è crollato al livello più basso mai registrato. Il tasso è sceso a 1,09 da 1,30 nel 2020. Il calo e l’invecchiamento della popolazione rappresentano una grande sfida per l’economia.

Previsioni per l’indice cinese A50

Il grafico giornaliero mostra che negli ultimi mesi l’indice China A50 è stato sottoposto a forti pressioni. Più recentemente, il titolo è sceso al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni.

Le azioni si aggirano vicino all’importante livello di supporto di 12.245 CNY, il livello più basso di maggio. È sceso al di sotto della linea di tendenza discendente mostrata in nero mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sotto del livello neutrale.

Pertanto, l’indice China A50 avrà probabilmente un breakout ribassista poiché i venditori mirano al supporto chiave a 12.000 CNY. La stessa prospettiva vale per l’indice Shanghai Composite.

