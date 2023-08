Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Martedì Nio Inc (NYSE:NIO) ha aperto in ribasso di oltre il 10% dopo aver riportato i risultati finanziari per il secondo trimestre che hanno segnato debolezza.

Cifre degne di nota nella pubblicazione degli utili del secondo trimestre di Nio

Copy link to section

Persi 5,79 miliardi di yen (789,9 milioni di dollari) rispetto ai 2,26 miliardi di yen dell’anno precedente

Anche la perdita per azione è aumentata significativamente da ¥ 1,68 a ¥ 3,70

Perdita rettificata stampata a ¥ 3,28 secondo il comunicato stampa sugli utili

I ricavi totali sono scesi di quasi il 15% su base annua arrivando a 8,77 miliardi di yen

Il consensus è stato di 2,96 yen in perdita azionaria (aggiustata) su un fatturato di 9,16 miliardi di yen

Nio ha consegnato 23.520 veicoli nel secondo trimestre, anch’esso in calo del 6,1%. Ma Jeff Kilburg, amministratore delegato di KKM Financial, ha dichiarato al programma “ The Exchange ” della CNBC:

Penso che molte delle cattive notizie siano prezzate nelle azioni Nio. Voglio essere un acquirente qui dal punto di vista commerciale e anche da un’esposizione a lungo termine al mercato cinese dei veicoli elettrici.

Le azioni Nio crollano nonostante la guidance ottimista

Copy link to section

Tuttavia, la società di veicoli elettrici ha fornito indicazioni incoraggianti per il futuro. Ora si prevede che le entrate scenderanno tra 18,90 miliardi di yen e 19,52 miliardi di yen.

Nio aveva incassato 13,00 miliardi di yen nel terzo trimestre dello scorso anno. Secondo Jeff Kilburg del KKM:

Le azioni Nio hanno supporto alla media mobile a 20 giorni appena sotto i 10 dollari. Ma penso che se tornasse al di sopra della sua media mobile a 50 giorni a 11,35 dollari, potrebbe tornare al punto in cui era un anno fa: da 16 a 18 dollari.

L’azienda di veicoli elettrici intelligenti prevede circa 56.000 consegne nel terzo trimestre, il che rappresenterebbe un aumento del 77% su base annua. Il mese scorso ha consegnato 20.462 veicoli elettrici, più del doppio rispetto a luglio 2022.

Nio ha subito un duro colpo ai margini in questo trimestre

Copy link to section

Stamattina le azioni di Nio hanno subito un duro colpo anche perché l’aumento della domanda di veicoli elettrici usati a basso margine ha spinto il suo margine lordo all’1,0% rispetto al 13% di un anno fa. Kilburg ha aggiunto:

È una reazione alla riduzione dei margini dovuta al taglio dei prezzi di Tesla, ma se si pensa al mercato dei veicoli elettrici, il 60% di essi proviene dalla Cina. Quindi, penso che ci sia visibilità qui e puoi possederla direttamente in Nio.

Nio ha attribuito la debolezza del trimestre recentemente concluso al calo dei prezzi e anche al calo dei volumi. Il costo delle vendite è sceso del 3,0% nel secondo trimestre.

Wall Street ha attualmente un rating di consenso “sovrappeso” sul titolo di veicoli elettrici.

Save