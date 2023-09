L’indice CAC 40 resta in attesa mentre le economie dell’UE e della Cina falliscono

Negli ultimi mesi l’indice CAC 40 è rimasto in un intervallo ristretto poiché continuavano le preoccupazioni per le economie europea e cinese. Venerdì l’indice veniva scambiato a 7.215 euro, pochi punti sopra il minimo di questa settimana di 7.163 euro. Quest’anno si è ritirato di oltre il 4,20% rispetto al livello più alto.

Debolezza dell’economia cinese

Il CAC 40 e il DAX tedesco sono due dei più grandi indici azionari in Europa. Seguono alcune delle più grandi aziende della regione come LVMH, Volkswagen e Total Energies.

Pertanto, come ho scritto in questo rapporto sul DAX, l’indice CAC 40 è influenzato principalmente dall’andamento dei titoli europei, cinesi e statunitensi. Per prima cosa, le più grandi aziende dell’indice come LVMH, L’oreal, Hermes, TotalEnergies e Sanofi realizzano la maggior parte dei loro ricavi a livello internazionale.

I dati economici più recenti mostrano che le economie cinese ed europea non stanno andando bene. In Cina, il settore immobiliare si sta sgretolando, mentre la spesa dei consumatori e le esportazioni sono crollate. Il tasso di disoccupazione giovanile è salito a livelli record mentre gli investimenti diretti esteri (IDE) sono diminuiti.

Crisi economica europea

La stessa tendenza si sta verificando in Europa, dove paesi come Germania e Francia non crescono così velocemente. In Germania, il PIL si è contratto negli ultimi due trimestri consecutivi. La stessa lenta crescita si sta verificando in altre economie europee come i Paesi Bassi e il Belgio.

Tutto ciò implica che molti componenti dell’indice CAC 40 vedranno una crescita lenta. Ciò spiega perché aziende come LVMH, Kering, Hermes e L’Oreal hanno visto le loro azioni ritirarsi dai livelli più alti quest’anno. La capitalizzazione di mercato di LVMH è scesa da oltre 500 miliardi di euro a 364 miliardi di euro.

Anche l’indice CAC 40 è in difficoltà a causa delle continue sfide di liquidità in Europa a causa del calo dell’offerta di moneta. I dati più recenti hanno mostrato che l’offerta di moneta europea è diminuita per la prima volta in 13 anni a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Pertanto, molte aziende hanno difficoltà a reperire capitali a basso costo come facevano nell’era dei tassi bassi.

La maggior parte dei componenti dell’indice CAC 40 sono stati in rosso nell’ultimo mese. I peggiori risultati sono aziende come Worldline, Pernod Rickard, Kering, LVMH e Alstom. D’altro canto, i top performer dell’indice sono stati Orange, TotalEnergies, Michelin e Capgemini.

Prospettive dell’indice CAC 40

Il grafico giornaliero mostra che l’indice CAC 40 si è mantenuto in un range ristretto negli ultimi mesi. In questo periodo, l’indice è rimasto tra gli importanti livelli di supporto e resistenza a 7.070€ e 7.508€. Si è inoltre spostato leggermente al di sotto della media mobile a 50 giorni ed è leggermente al di sopra del punto di ritracciamento del 23,6%.

Pertanto, l’indice CAC 40 rimarrà probabilmente in questo intervallo nelle prossime settimane. I due livelli S&R saranno quelli da tenere d’occhio. Un movimento supportato dal volume al di sopra della resistenza a 7.508 € aprirà la possibilità di raggiungere il massimo da inizio anno a 7.600 €. D’altro canto, un calo sotto il supporto di 7.070€ porterà ad un ulteriore ribasso.

