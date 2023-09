Apple Inc (NASDAQ: AAPL) ha ospitato oggi il suo evento annuale di lancio del prodotto presso la sua sede centrale a Cupertino, in California. Lo spettacolo è stato anche trasmesso in live streaming su YouTube.

L’Apple iPhone 15 è finalmente arrivato

Copy link to section

Martedì Apple ha presentato l’attesissimo iPhone 15 con una fotocamera aggiornata, una porta di ricarica USB-C standard e il suo chip bionico A16 premium (standard sulle varianti di fascia bassa).

Le azioni del colosso tecnologico sono ancora sostanzialmente in rosso questo pomeriggio. Secondo Paul Meeks di Independent Solutions Wealth Management:

È quello che preferisco di meno tra le mie partecipazioni tecnologiche a grande capitalizzazione. Col tempo dovranno mostrarci da dove viene l’acceleratore della crescita. Tra le aziende tecnologiche a grande capitalizzazione, quelle più silenziose sono state sull’intelligenza artificiale.

Apple ha già avuto tre trimestri consecutivi di calo delle entrate (scopri di più). L’iPhone 15, annunciato oggi, partirà da soli $ 799.

L’A17 Pro di Apple è il primo chip da 3 nm del settore

Copy link to section

L’ iPhone 15 Pro sarà alimentato da un nuovissimo chip da 3 nm (il primo del settore) che Apple chiama A17 Pro.

Tra i prodotti lanciati martedì all’evento annuale c’era anche l’ Apple Watch Ultra 2. Tuttavia, Paul Meeks ha detto oggi al programma “ The Exchange ” della CNBC:

Penso che dovrebbero prendere in considerazione l’idea di fare un’acquisizione piuttosto grande. Hanno un bilancio forte per farlo facilmente. Questa è probabilmente la migliore opportunità per una crescita accelerata e ne hanno un disperato bisogno.

Apple ha presentato oggi anche gli ultimi AirPods e nuovi cinturini in tessuto pregiato non realizzati in pelle (per motivi ambientali) per il suo smartwatch. Le sue azioni sono scese di quasi il 10% rispetto al massimo da inizio anno.

Save

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.