EUR/USD: I trader tecnici contrari scommettono su una doppia combinazione prima della decisione della Fed

Oggi è iniziata una settimana importante per il mercato valutario. Mercoledì la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) pubblicherà la sua decisione di politica monetaria e gli operatori di mercato sono ansiosi di scoprire cosa farà e dirà la Fed.

Ma questo articolo non riguarda i fondamentali: ne parlerò in un altro articolo prima della decisione della Fed. Si tratta invece di analisi tecnica e di come i trader tecnici dell’EUR/USD “urlano” per un rimbalzo dai minimi attuali.

Tutto si riduce al calo rispetto ai massimi del 2023.

Nel mese di luglio il tasso di cambio EUR/USD ha raggiunto quota 1,1270. Il livello era impressionante perché il tasso era sceso a 0,9590 solo diversi mesi prima. Pertanto, i rialzisti avevano tutte le ragioni per credere che il rally sarebbe continuato, data la forza del mercato.

Save

Solo che non è stato così.

In realtà, il mercato ha fatto il contrario: è crollato, tagliando sei cifre importanti (cioè seicento pip) in un paio di mesi.

Tuttavia, anche se scegliere di acquistare EUR contro USD sembra rischioso in questo caso, i trader contrarian potrebbero trovarlo interessante dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento. Più precisamente, l’azione dei prezzi dai massimi annuali ai livelli attuali sembra correttiva. Secondo Elliott Waves, un modello di doppia combinazione potrebbe essersi appena completato prima della decisione della Fed.

L’EUR/USD torna a 1,10

Copy link to section

Secondo la teoria delle Onde di Elliott un’onda impulsiva deve avere almeno un segmento esteso. L’estensione si riferisce all’onda che è più lunga del 161,8% rispetto a quella successiva più lunga.

Ma il calo rispetto ai massimi del 2023 non ha tale estensione. Pertanto, escludendo una struttura impulsiva, il trader tecnico si ritrova con una struttura correttiva.

Le doppie combinazioni sono i modelli correttivi più comuni. Implicano due semplici correzioni collegate da un’onda intermedia: l’onda x.

Inoltre, terminano quasi sempre con un triangolo.

In questo caso, il triangolo appare come un modello a cuneo cadente, un altro segno rialzista.

Quindi cosa dovrebbe fare il trader contrarian qui?

Il modo più sicuro per negoziare questo modello è attendere che il mercato si muova al di sopra dell’onda D. Tale forza invalida la reazione del mercato alla decisione della BCE sui tassi di interesse della scorsa settimana.

Inoltre, segnala la fine del triangolo (cuneo discendente), e dovrebbe seguire un movimento verso 1,10, a condizione che il mercato non raggiunga un altro minimo inferiore.

Save