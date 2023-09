Guadagni Nike Q1: “Penso che questo marchio sia ancora molto solido”

Nike Inc (NYSE:NKE) è in rialzo negli orari prolungati anche se le sue entrate sono state inferiori alle stime di Street nel primo trimestre fiscale.

Perché le azioni Nike reggono?

Il titolo si mantiene resiliente soprattutto perché il gigante delle calzature è arrivato ben al di sopra delle aspettative sul fronte degli utili.

Nike ha chiuso il primo trimestre con scorte a 8,7 miliardi di dollari, ovvero in calo del 10% su base annua. Sul “ Worldwide Exchange ” della CNBC, Brian Nagel, un analista senior di Oppenheimer, ha dichiarato oggi:

Il sentiment è diventato troppo negativo su Nike. Penso che questo marchio sia ancora molto solido, le vendite reggono e penso che vedrai un miglioramento dei profitti nei prossimi trimestri.

Il marchio Nike è balzato del 3,0% nel trimestre appena concluso, soprattutto grazie alla forza in Asia, inclusa la Cina. Tuttavia, sia il marchio omonimo che “Converse” hanno registrato una significativa debolezza in Nord America.

Cifre notevoli nella pubblicazione degli utili del primo trimestre di Nike

Guadagnato 1,45 miliardi di dollari rispetto a 1,47 miliardi di dollari dell’anno precedente

Gli utili per azione sono aumentati dell’1,0% a 94 centesimi nel primo trimestre

L’EPS rettificato è stato stampato a 94 centesimi come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 2,0% su base annua arrivando a 12,94 miliardi di dollari

Il consenso è stato di 76 centesimi per azione su un fatturato di 13 miliardi di dollari

Nike ha registrato un calo di 10 punti base del margine lordo al 44,2% nel primo trimestre. Tuttavia, Nagel di Oppenheimer ha aggiunto:

I costi di spedizione sono diminuiti drasticamente e in alcuni casi sono inferiori ai livelli pre-pandemia. È solo questione di tempo prima che la contabilità si aggiorni. Vedremo margini lordi migliori nei prossimi trimestri.

Dovresti comprare azioni Nike oggi?

Altri dati degni di nota nel rapporto sugli utili includono una crescita annualizzata del 6,0% in Nike Direct e un aumento del 2,0% nelle vendite digitali del marchio Nike.

Con 7,0 miliardi di dollari, i ricavi all’ingrosso sono diminuiti dell’1,0% su base annua su base valutaria neutrale. Secondo Brian Nagel, però:

Nike è molto all’avanguardia nel gioco dell’innovazione. Questi marchi [On Running, Hoka] sono molto piccoli e Nike è molto grande. Non sono troppo preoccupato per lo spostamento della quota di mercato.

Anche lui non vede il dollaro forte come un ostacolo per la società quotata a New York. Il rating di acquisto di Oppenheimer sul titolo Nike è abbinato a un obiettivo di prezzo di $ 150 che suggerisce un rialzo di circa il 65% da qui.

