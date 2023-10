Il consolidamento dell’IBEX 35 continua, ma il breakout è imminente

Le azioni europee continuano a consolidarsi, con frustrazione di molti investitori. L’esempio migliore è l’IBEX 35, l’indice spagnolo, che da molti mesi si consolida in un range ristretto.

La cattiva notizia per gli investitori è che questo mercato non va da nessuna parte. Si aggira solo in un’area di 300 punti, tra 9.300 e 9.600 punti.

Ma ci sono anche buone notizie: l’orientamento è rialzista finché il mercato mantiene il range attuale.

Ad agosto sostenevo che l’ indice IBEX 35 si stava preparando per una corsa verso quota 10.000. A quel tempo, era in preparazione un triangolo in corsa. Tuttavia, nel frattempo, il triangolo si è trasformato in un diverso schema di continuazione.

Pertanto, l’orientamento rimane rialzista poiché l’ indice accumula energia per superare il livello cruciale.

Piano di trading per l’indice IBEX 35

Il quadro dell’analisi tecnica mostra un’apparente resistenza a 9.600 e un supporto a 9.300. Pertanto, un approccio conservativo alla negoziazione dell’indice IBEX 35 consiste nell’attendere un breakout.

Un breakout rialzista non avviene quando il mercato viene scambiato al di sopra della resistenza, ma quando ha una chiusura giornaliera al di sopra di essa. In questo caso, una chiusura giornaliera superiore a 9.600 garantisce un’entrata lunga.

Il minimo più alto precedente dovrebbe essere il punto di invalidazione. Più precisamente, se il mercato scende sotto gli 8.500 punti (e chiude lì), è segno che lo scenario rialzista è fallito.

Ma se non scende e si rompe più in alto, i trader potrebbero voler aggiungerne altro in una chiusura giornaliera superiore al livello cruciale di 10.000. A questo punto, lo stop dovrebbe essere alzato al livello di ingresso precedente, e l’obiettivo finale dovrebbe essere pari alla distanza da 8.500 al livello cardine, proiettato più in alto da 10.000 punti.

Ciò equivale a 11.500 punti per l’IBEX 35 come obiettivo per questo scenario di trading rialzista.