I verbali della Fed aumentano le aspettative sulla fine del ciclo di rialzi dei tassi

La Federal Reserve ha pubblicato oggi i verbali ufficiali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) tenutasi il 19 e 20 settembre 2023.

Nel corso della riunione i membri del Comitato hanno votato all’unanimità il mantenimento del tasso obiettivo al 5,25% – 5,50%; ridurre il bilancio consentendo lo “scioglimento” di 60,0 miliardi di dollari (48,73 miliardi di sterline) in titoli del Tesoro in scadenza e di 35,0 miliardi di dollari in MBS su base mensile; e fortemente impegnato a ridurre l’inflazione al target del 2%.

Va notato che, sebbene i 12 membri votanti siano stati unanimi nella loro decisione, l’intero comitato composto da 19 membri, composto da presidenti e governatori delle banche della Federal Reserve, non lo è stato.

Secondo il verbale, le opinioni generali del Comitato sull’economia erano le seguenti:

Gli indicatori recenti suggeriscono che l’attività economica si è espansa a un ritmo sostenuto. L’aumento dei posti di lavoro ha subito un rallentamento negli ultimi mesi, ma rimane forte, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L’inflazione resta elevata. Il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. Condizioni di credito più restrittive per le famiglie e le imprese probabilmente peseranno sull’attività economica, sulle assunzioni e sull’inflazione. La portata di questi effetti rimane incerta. Il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione.

Inoltre, il Consiglio dei governatori ha votato all’unanimità a favore del mantenimento sia del tasso di interesse pagato sui saldi di riserva al 5,4% sia del tasso di credito primario al 5,5%.

Punti chiave

I membri erano ampiamente d’accordo sul fatto che le prospettive nazionali e globali rimangono offuscate e “altamente incerte”.

Sebbene l’economia statunitense si sia dimostrata molto più resiliente del previsto nell’ultimo anno, il Comitato ha sottolineato che le prossime decisioni sui tassi di interesse dovranno essere basate sui dati e affrontate con cautela.

I verbali pubblicati rilevano che, in un contesto di mercato del lavoro robusto, attriti geopolitici e inflazione superiore al target,

La maggioranza dei partecipanti ha sottolineato i rischi al rialzo per l’inflazione derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia che potrebbero annullare parte della recente disinflazione o il rischio che l’inflazione si dimostri più persistente del previsto.

Il grafico seguente mostra l’inflazione al dettaglio negli ultimi 12 mesi e il recente slancio al rialzo nei due rapporti precedenti.

Source: TradingEconomics.com

Tuttavia, l’economia non è esente da rischi al ribasso con un sottogruppo di membri che sostengono:

…effetti macroeconomici ritardati più ampi del previsto derivanti dall’inasprimento delle condizioni finanziarie, dagli effetti degli scioperi sindacali, dal rallentamento della crescita globale e dalla continua debolezza del settore CRE.

Questo articolo esamina le opinioni di Danielle DiMartino Booth, CEO e Chief Strategist di Quill Intelligence e consulente della Fed di Dallas dal 2006 al 2015, sull’imprevedibilità dei ritardi monetari.

Il Comitato ha osservato che i rischi erano precariamente bilanciati e “bilaterali”, con il potenziale di un aumento dell’inflazione in un contesto troppo accomodante, o di aziende che licenziano lavoratori se la politica era eccessivamente restrittiva.

Per l’organismo monetario al vertice, della massima importanza è la necessità di bilanciare il rischio di un inasprimento eccessivo con il rischio di un inasprimento insufficiente.

Improbabili ulteriori aumenti

Di conseguenza, nonostante l’accordo secondo cui i tassi devono rimanere più alti più a lungo, il FOMC ha riscontrato una divergenza di opinioni in relazione alla necessità di ulteriori rialzi dei tassi.

Il dot plot, pubblicato durante la riunione di settembre, seguito da vicino, rilevava che due terzi del Comitato si aspettavano un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell’anno.

Tuttavia, il dissenso è arrivato da alcuni membri votanti come il vicepresidente Philip Jefferson e Lorie K. Logan, presidente e amministratore delegato della Fed di Dallas, che hanno sostenuto che le condizioni finanziarie si stanno inasprendo in ogni caso, come evidenziato dai rendimenti obbligazionari più elevati e dai quasi 8 % tassi del mutuo.

Inoltre, Christopher Waller, membro del consiglio di amministrazione della Fed, ha osservato che gli elevati costi di finanziamento stanno aiutando a combattere l’inflazione e probabilmente stanno condividendo il peso di una politica monetaria più restrittiva.

Nelle ultime 52 settimane, i titoli del Tesoro a 10 anni erano al minimo del 3,262%, recentemente hanno raggiunto il picco al 4,887% e sono attualmente scambiati al 4,575%.

Tuttavia, come spesso accade, un organismo complesso come l’economia statunitense sarà pieno di dati contraddittori e argomentazioni opposte.

Ad esempio, il National Financial Condition Index (NFCI) della Fed di Chicago, che rappresenta la media ponderata di 105 variabili relative all’attività finanziaria, rimane in territorio negativo, che è “storicamente associato a condizioni finanziarie più flessibili della media”.

Source: FRED Database

Nel settembre 2023, l’NCFI era a (-)0,37, dopo essersi allentato rispetto a (-)0,1 di 12 mesi prima, nonostante la politica della Fed.

Tuttavia, alla luce dell’impatto dei ritardi monetari ritardati, del recente aumento dei rendimenti obbligazionari e delle incertezze geopolitiche, il tono della Fed è più vigile e poco disposto a impegnarsi su tassi più elevati.

Questo articolo discute la recente valutazione del FMI sui rischi che una frammentazione più profonda comporta per le catene di approvvigionamento globali.

Il capo economista di EY Gregory Daco ha aggiunto che l’approccio della Fed è:

…passando da quanto più restrittiva dovrebbe essere la politica monetaria a quanto a lungo dovrebbe essere mantenuta la posizione restrittiva…

Il mercato sembra concordare con questa valutazione, con i dati PPI in aumento di ieri che hanno avuto un impatto moderato sulle aspettative del mercato.

Ulteriori dettagli sul rilascio del PPI di ieri sono disponibili qui.

Consumo

Un focus chiave del verbale è stato anche la salute dei bilanci familiari e la spesa dei consumatori.

A parte l’inasprimento delle condizioni creditizie e la riduzione degli stimoli fiscali, i risparmi delle famiglie accumulati durante la pandemia sono quasi estinti.

Source: San Francisco Fed

Nell’agosto 2023, lo studio della Fed di San Francisco stimava che ci fossero meno di 190 miliardi di dollari di risparmio in eccesso nell’economia, meno di un decimo rispetto a soli due anni prima.

Ciò potrebbe minacciare la domanda di consumo nei prossimi mesi e mettere sotto pressione i bilanci delle famiglie in un contesto di inflazione elevata.

Aspettative del mercato

Source: CME

Secondo il FedWatch Tool del CME, il mercato dei futures sui Fed Funds ha reagito agli ultimi minuti aumentando la probabilità di mantenimento dei tassi nella riunione di novembre fino all’88,2%

Ciò fa seguito all’inaspettato rialzo del PPI, che ha comportato un aumento del 2% della probabilità di un rialzo dei tassi nella penultima riunione dell’anno.

Conclusione

I politici hanno mantenuto il tasso ufficiale al 5,25% – 5,50% e hanno concordato che i tassi devono rimanere restrittivi per combattere in modo sostenibile la ripresa dell’inflazione.

Allo stesso tempo, con una prospettiva incerta, il Comitato è diviso sull’equilibrio tra rischi al rialzo e al ribasso, in particolare alla luce dei rendimenti obbligazionari nettamente più elevati durante tutto l’anno, del panorama internazionale in rapido cambiamento, del mercato del lavoro robusto e dei risparmi delle famiglie più deboli.

Con ogni probabilità, ci si aspetta che i policy maker adottino in futuro un approccio cauto e basato sui dati, che probabilmente si rifletterà nel fatto che il tasso di riferimento rimarrà invariato a novembre.

Ciò potrebbe rivelarsi cruciale data l’imprevedibilità dei ritardi monetari che devono ancora essere pienamente trasmessi attraverso il sistema finanziario.

Dati IPC

Dato che l’inflazione al dettaglio si è sostanzialmente raffreddata dal picco del 9,1% su base annua nel giugno 2022, al 3,7% su base annua nell’ultima stampa, nel complesso i verbali si sono orientati verso l’importanza di mantenere i tassi a questi livelli.

Più tardi oggi sarà disponibile il tanto atteso CPI per settembre 2023.

Gli analisti di TradingEconomics.com rilevano una previsione di consenso del 3,6% su base annua, leggermente inferiore alla cifra del 3,7% su base annua del mese scorso, e si prevede che l’inflazione core annualizzata si modererà al 4,1% dal 4,3% del rapporto precedente.

Tuttavia, è improbabile che la Fed modifichi il suo percorso verso la stabilità dei prezzi prima dell’annuncio di novembre, mentre le aspettative del mercato sono fermamente orientate al mantenimento dello status quo.

Considerata l’elevata incertezza sul futuro economico, la narrazione della Fed suggerisce che il ciclo di rialzi dei tassi è giunto al termine.