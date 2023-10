Ian Lapey afferma che le azioni Citi sono “enormemente sottovalutate” dopo gli utili del terzo trimestre

Citigroup Inc (NYSE: C) ha aperto questa mattina in positivo dopo aver riportato risultati migliori del mercato per il suo terzo trimestre finanziario.

Cosa ha dato forza a Citi nel terzo trimestre?

Il colosso dei servizi finanziari ha attribuito gran parte della forza nel trimestre recentemente concluso alle attività di tesoreria e ai servizi bancari principali, con il primo che ha effettivamente registrato la migliore performance trimestrale degli ultimi dieci anni.

Il rilascio degli utili arriva solo pochi giorni dopo che Citigroup ha dichiarato che cederà le sue operazioni di tutela dei consumatori in Cina a HSBC. Dei quattordici mercati in cui operava, la società quotata a New York si è ora ritirata da otto.

Lascerà anche l’Indonesia entro la fine di quest’anno e si impegnerà a chiudere le sue operazioni in Russia e Corea.

Citi sta inoltre valutando la possibilità di quotare Banamex in Messico.

Vale la pena acquistare azioni Citi oggi?

Si noti che le azioni Citi sono attualmente scambiate a circa la metà del loro prezzo prima della pandemia, il che significa “enormemente sottovalutate”, secondo Ian Lapey del Gabelli Global Financial Services Fund.

Parlando di recente con la CNBC, Lapey ha affermato di avere “C” come una delle sue principali partecipazioni perché è “fortemente finanziata”. Il titolo bancario è tanto più interessante al prezzo attuale in quanto ha migliorato il suo portafoglio tangibile da 70 a 85 negli ultimi quattro anni.

Al gestore del portafoglio piace Citigroup anche perché ha fiducia nel suo management.

Altri nomi di spicco che sono costruttivi sulle azioni Citi includono Mike Mayo. L’analista senior di Wells Fargo ha recentemente ribadito il suo rating “buy” sulla società di servizi finanziari citando il miglioramento della sua posizione patrimoniale e la ristrutturazione annunciata.

Il suo obiettivo di prezzo di $ 55 suggerisce un rialzo di circa il 30% in “C”.

Principali dati finanziari del terzo trimestre di Citigroup

Guadagnato 3,546 miliardi di dollari rispetto ai 3,479 miliardi di dollari dell’anno precedente

L’EPS è rimasto invariato a 1,63 dollari come da comunicato stampa

I ricavi sono aumentati del 9,0% su base annua a 20,1 miliardi di dollari

Street aveva previsto 1,22 dollari per azione su un fatturato di 19,27 miliardi di dollari

I costi del credito, pari a 1,8 miliardi di dollari, sono stati più o meno gli stessi del secondo trimestre

Il mese scorso, Citi ha dichiarato che si sarebbe divisa in cinque linee di business come parte della sua più grande riorganizzazione in circa quindici anni e che “le cinque attività principali e interconnesse hanno registrato ciascuna una crescita dei ricavi” nel terzo trimestre nonostante i venti contrari, secondo il CEO Jane Fraser.

Giovedì ha ribadito che la ristrutturazione “sbloccherà un valore significativo per gli azionisti”.

Vale la pena ricordare che è improbabile che i cambiamenti si riflettano nei risultati finanziari di Citi fino al quarto trimestre.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.